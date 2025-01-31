Сыктывкарец решил отправить приятелю наркотики по почте в открытке с надписью "С днем рождения"

Фото из архива

В Сыктывкарском городском суде Республики Коми рассмотрели уголовное дело против 33-летнего местного жителя. Его признали виновным по части за незаконную пересылку наркотиков. Представитель прокуратуры Сыктывкара выступил в поддержку государственного обвинения.

В ходе судебного заседания установлено, что в начале августа 2024 года обвиняемый приобрел наркотическое вещество, чтобы отправить его своему знакомому в другой регион России.

Мужчина спрятал 0,64 грамма наркотика в открытке с надписью "С днем рождения" и отправил её по почте в конверте своему знакомому. Однако посылка не дошла до адресата, так как ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемый признал свою вину. Учитывая предыдущий приговор в его отношении, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.