Сыктывкарец решил отправить приятелю наркотики по почте в открытке с надписью "С днем рождения"
- 11:45 31 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарском городском суде Республики Коми рассмотрели уголовное дело против 33-летнего местного жителя. Его признали виновным по части за незаконную пересылку наркотиков.
Представитель прокуратуры Сыктывкара выступил в поддержку государственного обвинения.
В ходе судебного заседания установлено, что в начале августа 2024 года обвиняемый приобрел наркотическое вещество, чтобы отправить его своему знакомому в другой регион России.
Мужчина спрятал 0,64 грамма наркотика в открытке с надписью "С днем рождения" и отправил её по почте в конверте своему знакомому. Однако посылка не дошла до адресата, так как ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
Обвиняемый признал свою вину. Учитывая предыдущий приговор в его отношении, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, в Республике Коми за 2024 год совершено 13 тысяч преступлений. Такие данные привел министр внутренних дел Андрей Сицкий.