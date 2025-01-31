Интеграция Почта Банка: что ждет клиентов

План интеграции в ВТБ предполагает переход всей активной базы клиентов Почта Банка до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первым этапом объединения двух банков станет начало продаж продуктов ВТБ в Почта Банке. В ВТБ перейдут все форматы розничного обслуживания клиентов. Уже в начале февраля услуги и сервисы ВТБ начнут появляться поэтапно во всех полноформатных отделениях Почта Банка. С мая по август 2025 года также поэтапно они будут доступны в 2,2 тыс. отделениях Почты России, а в конце года более 20 тыс. сотрудников Почты России по всей стране смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ.