Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: вкусно, быстро и время сэкономите

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Сырные трубочки из лаваша — рецепт от фудблогера Инги. Блюдо можно приготовить за несколько минут, а потому для занятых хозяек такое угощение — отличный вариант. Ингредиенты

Творог — 150 гр;

сыр — 100 гр;

яйцо — 1 шт;

соль — по вкусу;

лаваш — 1 шт;

масло для жарки. Приготовление

1. В миску положите 150 грамм творога любой жирности, натрите 100 грамм натурального сыра, добавьте одно яйцо и посолите по вкусу. Разомните вилкой — это будет начинка.

2. Возьмите лаваш и нарежьте его на прямоугольники или квадраты, что получится, — должно выйти около 8 штук. Теперь смажьте начинкой каждый кусочек лаваша и сверните его в рулет.