Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: вкусно, быстро и время сэкономите
- 13:30 31 января
- 16+
- Служба новостей
Сырные трубочки из лаваша — рецепт от фудблогера Инги. Блюдо можно приготовить за несколько минут, а потому для занятых хозяек такое угощение — отличный вариант.
Ингредиенты
- Творог — 150 гр;
- сыр — 100 гр;
- яйцо — 1 шт;
- соль — по вкусу;
- лаваш — 1 шт;
- масло для жарки.
Приготовление
1. В миску положите 150 грамм творога любой жирности, натрите 100 грамм натурального сыра, добавьте одно яйцо и посолите по вкусу. Разомните вилкой — это будет начинка.
2. Возьмите лаваш и нарежьте его на прямоугольники или квадраты, что получится, — должно выйти около 8 штук. Теперь смажьте начинкой каждый кусочек лаваша и сверните его в рулет.
3. Заранее нагрейте масло на сковороде и кладите туда трубочки. Обжаривайте до золотистой корочки с каждой стороны. Вот и всё — перекус готов! Можно сделать и диетический вариант: запечь трубочки в духовке, предварительно смазав яйцом, пишет hibiny.ru.