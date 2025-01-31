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Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: вкусно, быстро и время сэкономите

Сырные трубочки из лаваша за 10 минут: вкусно, быстро и время сэкономитеfreepik.com

Сырные трубочки из лаваша — рецепт от фудблогера Инги. Блюдо можно приготовить за несколько минут, а потому для занятых хозяек такое угощение — отличный вариант.

Ингредиенты

  • Творог — 150 гр;
  • сыр — 100 гр;
  • яйцо — 1 шт;
  • соль — по вкусу;
  • лаваш — 1 шт;
  • масло для жарки.

Приготовление

1. В миску положите 150 грамм творога любой жирности, натрите 100 грамм натурального сыра, добавьте одно яйцо и посолите по вкусу. Разомните вилкой — это будет начинка.

2. Возьмите лаваш и нарежьте его на прямоугольники или квадраты, что получится, — должно выйти около 8 штук. Теперь смажьте начинкой каждый кусочек лаваша и сверните его в рулет.

3. Заранее нагрейте масло на сковороде и кладите туда трубочки. Обжаривайте до золотистой корочки с каждой стороны. Вот и всё — перекус готов! Можно сделать и диетический вариант: запечь трубочки в духовке, предварительно смазав яйцом, пишет hibiny.ru.

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