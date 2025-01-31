В Коми 18 населенных пунктов остались без света из-за аварии

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В Койгородском районе 18 населенных пунктов остались без электричества из-за аварии, случившейся утром 31 января. Причиной стала падение деревьев на линии электропередач, ведутся восстановительные работы. На данный момент без электричества остались: село Койгородок, поселки Койдин, Кузьель, Усть-Воктым, Ком, Кажым, Нижнее и Верхнее Турунъю, село Ужга, поселки Седтыдор, Нючпас, Вежью, деревня Мырпонаыб, село Грива, деревня Березники, поселки Тыбъю, Гуж, и деревня Карвуджем.

Уже начаты ремонтные работы. Ожидается, что электроснабжение восстановят за два-три часа. Для ускорения процесса к двум бригадам Южных электрических сетей Койгородского района присоединилась дополнительная бригада из Сыктывкара.

Котельные и центральная больница, а также средняя школа в селе Койгородок подключены к дизельным генераторам. В детских дошкольных учреждениях объявлены санитарные дни, такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале Республики Коми.

Как передает БНК, специалисты восстанавливают электроснабжение в несколько населенных пунктов Койгородского района. Компетентные сотрудники отправились на поиск повреждения и ремонт сразу после получения сигнала о технологической проблеме.