Сыктывкарские учреждения массово получают сообщения о минированиях

В Сыктывкаре несколько социальных учреждений получили уведомления о заложенных бомбах. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на МВД региона.

По данным издания, сегодня, 31 января, известия о минировании поступили в аэропорт, где сразу провели эвакуацию людей. Аналогичные сообщения были направлены в туберкулёзный диспансер, плавательный бассейн "Орбита", национальную библиотеку, торгово-развлекательный центр "Макси", гостиницу "Авалон" и "Северный народный банк". На всех этих объектах предприняты соответствующие меры реагирования.