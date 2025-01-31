Сыктывкарские учреждения массово получают сообщения о минированиях
- 13:00 31 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре несколько социальных учреждений получили уведомления о заложенных бомбах. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на МВД региона.
По данным издания, сегодня, 31 января, известия о минировании поступили в аэропорт, где сразу провели эвакуацию людей. Аналогичные сообщения были направлены в туберкулёзный диспансер, плавательный бассейн "Орбита", национальную библиотеку, торгово-развлекательный центр "Макси", гостиницу "Авалон" и "Северный народный банк". На всех этих объектах предприняты соответствующие меры реагирования.
Кроме того, появилась информация о звонке с угрозой минирования в следственное управление МВД.
Напомним, что в 2024 году в Республике Коми зарегистрировали 13 тысяч преступлений, что на 16, 3% меньше, чем годом ранее. В Сыктывкаре совершено треть всех преступлений региона, тогда как в Ухте — 13, 2%, а в Воркуте — 9%. Отмечено заметное снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 4, 6%. Уменьшилось число убийств и попыток убийства на 14%, число грабежей снизилось на 28, 8%, а случаи нанесения тяжкого вреда здоровью — на 26, 7%. Также стало меньше краж, мошенничества, угонов автомобилей и поджогов. Общая статистика преступлений в общественных местах и на улицах уменьшилась на 13%.