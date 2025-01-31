В Коми в 2024 году совершили 13 тысяч преступлений
- 09:50 31 января
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- Инесса Богатая
В 2024 году в Республике Коми зарегистрировали 13 тысяч преступлений, что на 16,3% меньше по сравнению с позапрошлым годом. Эту информацию озвучил министр внутренних дел Коми Андрей Сицский на заседании расширенной коллегии.
По его данным, одну треть всех преступлений совершили в Сыктывкаре, 13,2% в Ухте и 9% в Воркуте. Также замечено уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,6%. Число убийств и покушений на убийство снизилось на 14%, грабежей — на 28,8%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 26,7%. Уменьшилось количество краж, случаев мошенничества, угона автотранспорта и поджогов. На 13% стало меньше преступлений в общественных местах и на улицах.
Особое внимание в прошлом году уделялось раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет, всего раскрыто 73 подобных преступления. За предыдущие годы привлекли к ответственности 227 человек.
Министерство показало успешные результаты в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В Республике выявили 1108 таких преступлений. Из незаконного оборота изъяли около 31 килограмма психотропных веществ. Также задокументирована работа 13 межрегиональных нарко-шопов, пресечена деятельность 67 организованных преступных групп. Прекращена работа 10 наркопритонов и 16 каналов поставки запрещённых веществ в республику.
Например, в июле и августе 2024 года, в сотрудничестве с ГУНК МВД России и ФСБ России, сотрудники МВД Коми задержали гражданку Израиля за контрабанду наркотиков. Также в 2024 году задержаны два жителя Московской области, устроившие 220 закладок в лесу под Усинском.
Была отмечена продуктивная работа подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Общее число выявленных экономических преступлений увеличилось на 12,5%, проведена успешная работа по пресечению преступлений в ЖКХ (увеличение в 3,8 раза), строительстве (увеличение в 2,5 раза) и финансово-кредитной сфере (увеличение в 2,5 раза).
Добившись результатов в области защиты бюджетных средств, Республика Коми заняла 10-е место в России и первое в Северо-Западном федеральном округе.
Также проведены оперативно-розыскные мероприятия в борьбе с коррупционными преступлениями, включая случаи взяточничества. В рейтинге по противодействию коррупции Республика Коми занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе. Например, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей муниципального района "Печора" за получение взятки в размере более 2 миллионов рублей за содействие предпринимательской деятельности в сфере лова и содержания бездомных животных.