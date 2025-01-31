В Коми в 2024 году совершили 13 тысяч преступлений

В 2024 году в Республике Коми зарегистрировали 13 тысяч преступлений, что на 16,3% меньше по сравнению с позапрошлым годом. Эту информацию озвучил министр внутренних дел Коми Андрей Сицский на заседании расширенной коллегии.

По его данным, одну треть всех преступлений совершили в Сыктывкаре, 13,2% в Ухте и 9% в Воркуте. Также замечено уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4,6%. Число убийств и покушений на убийство снизилось на 14%, грабежей — на 28,8%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 26,7%. Уменьшилось количество краж, случаев мошенничества, угона автотранспорта и поджогов. На 13% стало меньше преступлений в общественных местах и на улицах.