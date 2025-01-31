Выгребная яма заполняется в 3 раза медленнее: ассенизатор дал дельный совет — "волшебная химия" отправилась в мусорку
- 00:00 1 февраля
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- Служба новостей
Многие владельцы загородных участков вынуждены постоянно сталкиваться с проблемой очистки выгребной ямы. Большинство предпочитают вызывать ассенизатора, чтобы решить эту проблему. Однако такие вызовы обходятся не слишком дешево.
Также существуют различные препараты, которые помогают в разложении отходов. Однако зачастую септик заполняется очень быстро и весь процесс очистки становится настоящей головной болью.
Автор Дзен-канала «Строю для себя» рассказал, как можно справиться с такой проблемой. По словам автора, существует такая услуга — размывка. Далеко не все ассенизаторы о ней говорят. Что она из себя представляет?
«Размывка ямы — это размывка твердого осадка на дне. Если иловые отложения со стенок можно удалить в домашних условиях с помощью напора садового шланга, то осадок таким образом не разбить», — отмечает эксперт.
Этот процесс проводится в несколько этапов. Сначала ассенизатор выкачивает все стоки. После этого вакуумный насос переключается в обратный режим — в режим слива.
Выкаченные ранее стоки под очень высоким давлением сливаются обратно, разбивая весь твердый осадок на дне ямы. Затем еще раз выкачиваются стоки. После такой процедуры септик будет заполняться гораздо медленнее, пишет hibiny.ru.
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