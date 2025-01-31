Выгребная яма заполняется в 3 раза медленнее: ассенизатор дал дельный совет — "волшебная химия" отправилась в мусорку

Многие владельцы загородных участков вынуждены постоянно сталкиваться с проблемой очистки выгребной ямы. Большинство предпочитают вызывать ассенизатора, чтобы решить эту проблему. Однако такие вызовы обходятся не слишком дешево.

Также существуют различные препараты, которые помогают в разложении отходов. Однако зачастую септик заполняется очень быстро и весь процесс очистки становится настоящей головной болью.

Автор Дзен-канала «Строю для себя» рассказал, как можно справиться с такой проблемой. По словам автора, существует такая услуга — размывка. Далеко не все ассенизаторы о ней говорят. Что она из себя представляет?