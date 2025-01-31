Решите математический пример за 7 секунд — верный ответ заставляет опешить даже "Архимедов"

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Самый простой способ тренировки мозга — решить школьный пример в уме. Это простое занятие развивает аналитические способности, аккуратность, внимательность и логическое мышление. Предлагаем провести время с пользой для себя и решить математический пример. Время ограничено — попробуйте справиться за 7 секунд, как мастер устного счета!

80÷4(3+2) = ?

Мы уверены, что вы справились на «пятерку». Но если у вас в ответе цифра 4, попробуйте еще раз — это неверный ответ, который выдают 80% взрослых, забывших математические правила. Ниже можно свериться с решением.

Ответ

Итак, 80÷4(3+2) = 100

Алгоритм решения:

1) 3+2 = 5

2) 80÷4 = 20

3) 20×5 = 100

О том, что выражение в скобках нужно решать в первую очередь, помнят все. Но многие забывают, что деление и умножение равнозначны — умножение не имеет никаких преимуществ перед делением.