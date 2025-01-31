Прощание с известным композитором Михаилом Герцманом пройдет в Театре оперы и балета в Сыктывкаре
- 16:30 31 января
- 16+
- Инесса Богатая
Прощание с председателем Союза композиторов Коми Михаилом Герцманом состоится 3 февраля в Театре оперы и балета Республики Коми. Участники смогут попрощаться с 10:00 до 12:00. Похоронят его на Краснозатонском кладбище.
Напомним, накануне Михаил Герцман скончался в больнице после долгой болезни. Ему оставалось два дня до 80-летия.
Композитор родился 1 февраля 1945 года в городе Пермь. С 1947 года проживал в Екатеринбурге.
В 1963 году он поступил в Уральскую консерваторию по специальности композитор. Также он посещал факультатив по истории гармонии под руководством композитора Н. М. Пузея. Не завершив третий курс, Михаил перевелся Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова на курс профессора В. Н. Салманова, где получил диплом и затем переехал в Сыктывкар.
С 1971 по 1977 годы он преподавал музыкально-теоретические дисциплины и композицию в Сыктывкарском музыкальном училище (сейчас Колледж искусств Республики Коми).
С апреля 1977 по сентябрь 1978 года был художественным руководителем Коми республиканской филармонии. С 1978 года работал преподавателем теории и композиции в Республиканском колледже искусств и вел кружок композиции в Сыктывкарской детской музыкальной школе.