Прощание с известным композитором Михаилом Герцманом пройдет в Театре оперы и балета в Сыктывкаре

Прощание с председателем Союза композиторов Коми Михаилом Герцманом состоится 3 февраля в Театре оперы и балета Республики Коми. Участники смогут попрощаться с 10:00 до 12:00. Похоронят его на Краснозатонском кладбище.

Напомним, накануне Михаил Герцман скончался в больнице после долгой болезни. Ему оставалось два дня до 80-летия.