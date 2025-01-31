Ростислав Гольдштейн принял участие в трехдневном учении "Безопасная Арктика – 2025"

Под руководством министра России по делам гражданской обороны Александра Куренкова, по заданию президента Владимира Путина, проводятся межведомственные опытные учения в десяти арктических регионах.

Они начались 29 января. В Республике Коми подразделения республиканской подсистемы РСЧС в Усинске отрабатывали ликвидацию аварийной ситуации с открытым нефтегазовым фонтаном и разливом нефти в водоем в условиях арктического климата.