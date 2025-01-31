Ростислав Гольдштейн принял участие в трехдневном учении "Безопасная Арктика – 2025"
- 14:30 31 января
- 16+
- Инесса Богатая
Под руководством министра России по делам гражданской обороны Александра Куренкова, по заданию президента Владимира Путина, проводятся межведомственные опытные учения в десяти арктических регионах.
Они начались 29 января. В Республике Коми подразделения республиканской подсистемы РСЧС в Усинске отрабатывали ликвидацию аварийной ситуации с открытым нефтегазовым фонтаном и разливом нефти в водоем в условиях арктического климата.
"Сегодня нам предстоит учение в рамках программы "Безопасная Арктика – 2025". Пусть всё пройдет, как всегда, на самом высоком профессиональном уровне. Удачи! " – с такими словами обратился к участникам врио Главы Республики Коми.
На месте учения по ликвидации условной аварии и спасению пострадавших собраны силы и средства ТПП "Усинскнефтегаз", Главного управления МЧС России по Республике Коми, Усинского противофонтанного аварийного отряда "СПАС-КОМИ", "Северо-Восточной противофонтанной военизированной части МЧС России", а также муниципальной подсистемы РСЧС города Усинска.
Полученные в ходе учений материалы используют для улучшения работы реагирующих подразделений и повышения уровня межведомственного взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Арктике.
По завершении учений Ростислав Гольдштейн выразил благодарность личному составу за сработанность и подчеркнул высокий уровень профессионализма оперативных служб.