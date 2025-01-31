В Коми заработал мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тысяч тонн

В Республике Коми Дырносе на полигоне сооружен новый объект для сортировки твердых коммунальных отходов с производительностью 80 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор поддержал создание этой установки.

"В Коми появился важный объект — модульная линия для сортировки и временное быстрое сооружение для оборудования на полигоне Дырнос. Его мощность позволяет перерабатывать 40% отходов региона. Проект был оперативно реализован на существующем полигоне, поддержан Правительством Коми и входит в национальную инициативу "Экологическое благополучие", — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Компания "Эко-Сфера", осуществляющая эксплуатацию полигона, быстро и качественно внедрила новую линию на полигоне.

На мусоросортировочном комплексе произведены пробные запуски и тестирование оборудования, чтобы после получения лицензий приступить к полноценной работе. При сортировке выделяют металл, пластики, алюминий и бумагу. По мере заключения новых соглашений с перерабатывающими компаниями список материалов будет расширяться.

ООО "Эко-Сфера" сейчас занимается оформлением документов для получения лицензии в Росприроднадзоре по Республике Коми и Ненецкому округу. Министерство природных ресурсов также трудится над интеграцией объекта в территориальную схему по ТКО.