В Коми заработал мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тысяч тонн
- 19:00 31 января
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- Инесса Богатая
В Республике Коми Дырносе на полигоне сооружен новый объект для сортировки твердых коммунальных отходов с производительностью 80 тысяч тонн в год. Российский экологический оператор поддержал создание этой установки.
"В Коми появился важный объект — модульная линия для сортировки и временное быстрое сооружение для оборудования на полигоне Дырнос. Его мощность позволяет перерабатывать 40% отходов региона. Проект был оперативно реализован на существующем полигоне, поддержан Правительством Коми и входит в национальную инициативу "Экологическое благополучие", — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.
Компания "Эко-Сфера", осуществляющая эксплуатацию полигона, быстро и качественно внедрила новую линию на полигоне.
На мусоросортировочном комплексе произведены пробные запуски и тестирование оборудования, чтобы после получения лицензий приступить к полноценной работе. При сортировке выделяют металл, пластики, алюминий и бумагу. По мере заключения новых соглашений с перерабатывающими компаниями список материалов будет расширяться.
ООО "Эко-Сфера" сейчас занимается оформлением документов для получения лицензии в Росприроднадзоре по Республике Коми и Ненецкому округу. Министерство природных ресурсов также трудится над интеграцией объекта в территориальную схему по ТКО.
"Это второй за полгода объект по управлению ТКО в регионе. Республика будет развивать инфраструктуру, чтобы снизить количество отходов на полигонах и увеличить переработку вторсырья. В ближайшие годы сортировочные линии появятся на всех 9 полигонах, которые ежедневно принимают отходы. Программа по сортировке уже утверждена", — отметил и. о. министра природных ресурсов Коми Роман Полшведкин.
Дополнительный сортировочный комплекс в Коми установлен в Усть-Вымском районе.
"Региональный оператор совместно с организацией, обслуживающей полигон в Усть-Вымском районе, провели наладку оборудования. Лицензия на обработку отходов получена, и объект учтен в территориальной схеме. Как только будет завершены все формальности, сортировка в Айкино стартует", — заявил директор Регионального оператора по ТКО Дмитрий Кондратенков.