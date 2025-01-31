В Коми в 2025 году появятся еще шесть модельных библиотек
- 08:45 31 января
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- Инесса Богатая
В республике Коми в 2025 году начнут работу шесть библиотек нового типа. Модернизация культурных объектов муниципального уровня продолжена в рамках проекта "Семья".
В этом году, по результатам конкурса, из федерального бюджета выделят около 22 миллионов рублей для обновления двух библиотек и примерно 23 миллиона рублей из республиканского бюджета — для модернизации еще четырёх.
Библиотеки в Сыктывкаре, Печоре, а также в Корткеросском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах переоборудуют в соответствии с современными стандартами. Новые, хорошо оснащённые здания с комфортной атмосферой создадут условия для самореализации, профессионального роста и интеллектуального досуга. Посетителям предложат не только чтение книг, но и работу за компьютером, участие в мастер-классах и лекциях.
"С 2019 года в нашей республике обновлено 55 библиотек. Новая концепция привлекает людей всех возрастов, что особенно важно для детей и молодёжи. Мы стремимся к тому, чтобы подрастала образованная и интеллектуально развитая молодёжь", – отметил врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
В филиале №3 Нижнего Чова на сумму более трёх миллионов рублей проведут ремонт и закупят новое оборудование, мебель, а также обновят книжный фонд. Пространство разделят на отдельные зоны, включая залы для чтения и мероприятий, развлекательные и клубные помещения.
"Библиотека получит современный облик, станет многофункциональным центром для жителей Нижнего Чова. Это даст возможность для разнообразного досуга граждан, которые по достоинству оценят обновления", – прокомментировала заместитель директора Сыктывкарской библиотечной системы Ирина Колегова.
Хотя каждый объект будет соответствовать модельным стандартам, они сохранят уникальность стиля и декора. Например, интерьер библиотеки-филиала №20 в Сыктывкаре оформят в стиле "Проспект", с изображениями Октябрьского проспекта. В библиотеке Усть-Вымского района символом станет чайка, а также будет размещена экспозиция "Айкино: лента времени".
"Библиотеки Коми становятся важными культурными центрами, где новые информационные технологии открывают множество возможностей для обучения и интересного досуга. Поэтому развитие библиотек в регионе будет продолжено", – заявила министр культуры и архивного дела Республики Коми Гульнара Идрисова.