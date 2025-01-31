В Коми в 2025 году появятся еще шесть модельных библиотек

В республике Коми в 2025 году начнут работу шесть библиотек нового типа. Модернизация культурных объектов муниципального уровня продолжена в рамках проекта "Семья".

В этом году, по результатам конкурса, из федерального бюджета выделят около 22 миллионов рублей для обновления двух библиотек и примерно 23 миллиона рублей из республиканского бюджета — для модернизации еще четырёх.

Библиотеки в Сыктывкаре, Печоре, а также в Корткеросском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах переоборудуют в соответствии с современными стандартами. Новые, хорошо оснащённые здания с комфортной атмосферой создадут условия для самореализации, профессионального роста и интеллектуального досуга. Посетителям предложат не только чтение книг, но и работу за компьютером, участие в мастер-классах и лекциях.

"С 2019 года в нашей республике обновлено 55 библиотек. Новая концепция привлекает людей всех возрастов, что особенно важно для детей и молодёжи. Мы стремимся к тому, чтобы подрастала образованная и интеллектуально развитая молодёжь", – отметил врио Главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

В филиале №3 Нижнего Чова на сумму более трёх миллионов рублей проведут ремонт и закупят новое оборудование, мебель, а также обновят книжный фонд. Пространство разделят на отдельные зоны, включая залы для чтения и мероприятий, развлекательные и клубные помещения.