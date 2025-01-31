"Твой цвет": всероссийская премьера нежного и чувственного аниме от режиссера Наоко Ямады
- 09:09 31 января
- 16+
- AnnaAnna
9 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру аниме «Твой цвет» 12+. Это нежная и чувственная история о взрослении, принятии и самоисследовании подростковой личности, которая напомнит юным зрителям их переживания и даст ключик к лучшему пониманию своей персоналии, а их родителям позволит с теплотой поностальгировать о своем этапе взросления.
«Твой цвет» создан режиссёром Наоко Ямада в духе известных аниме и аниме-сериалов. Наоко Ямада — одна из самых выдающихся аниме-режиссеров нашего времени, чьи работы сравнивают с творениями Макото Синкая и Мамору Хосоды.
Тоцуко — старшеклассница с удивительным даром: она видит цвета эмоций людей вокруг. Её мир переливается оттенками счастья, восторга и умиротворения, но один цвет кажется ей особенным, словно предначертанным судьбой. Когда Тоцуко, Кими и их друг Руи создают музыкальную группу, их творчество помогает им понять себя и друг друга. Смогут ли они вместе найти свой настоящий цвет?
Дубляж анимационного фильма выполнен студией «Студийная Банда», а главную роль озвучила Виталия Корниенко.
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