"Твой цвет": всероссийская премьера нежного и чувственного аниме от режиссера Наоко Ямады

9 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру аниме «Твой цвет» 12+. Это нежная и чувственная история о взрослении, принятии и самоисследовании подростковой личности, которая напомнит юным зрителям их переживания и даст ключик к лучшему пониманию своей персоналии, а их родителям позволит с теплотой поностальгировать о своем этапе взросления.

«Твой цвет» создан режиссёром Наоко Ямада в духе известных аниме и аниме-сериалов. Наоко Ямада — одна из самых выдающихся аниме-режиссеров нашего времени, чьи работы сравнивают с творениями Макото Синкая и Мамору Хосоды.