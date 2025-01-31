Не сода и не соль. Насыпьте горсть в унитаз и спокойно идите на работу — вековой налет и запах исчезнут, когда вернетесь
- 11:00 31 января
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- Служба новостей
Чистый, белый, сверкающий унитаз — гордость хозяйки. Он требует постоянного ухода, но даже при регулярной чистке может покрыться мочевым камнем, ржавчиной или известковым налетом, а неприятный запах порой невозможно убрать никакими средствами. Особенно часто такая участь постигает унитазы в съемных квартирах, передает Hibiny.ru.
Однако есть рабочие способы, помогающие сделать даже старый унитаз белоснежным. Никакой агрессивной «химии» не потребуется. Растворить мочевой камень и коричневый налет помогает обычная лимонная кислота. Главное — дать ей время для воздействия.
Необходимо взять три пакетика лимонной кислоты. Два из них распределить по всей поверхности унитаза, а один засыпать непосредственно в бачок. В таком состоянии унитаз оставляют минимум на 3−4 часа, а лучше — на ночь. Лимонная кислота размягчит налет, и по истечении времени останется интенсивно почистить фаянсовую поверхность ершиком. Поверхность станет белоснежной, пишет sports.kz.