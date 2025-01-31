Не сода и не соль. Насыпьте горсть в унитаз и спокойно идите на работу — вековой налет и запах исчезнут, когда вернетесь

Чистый, белый, сверкающий унитаз — гордость хозяйки. Он требует постоянного ухода, но даже при регулярной чистке может покрыться мочевым камнем, ржавчиной или известковым налетом, а неприятный запах порой невозможно убрать никакими средствами. Особенно часто такая участь постигает унитазы в съемных квартирах, передает Hibiny.ru.

Однако есть рабочие способы, помогающие сделать даже старый унитаз белоснежным. Никакой агрессивной «химии» не потребуется. Растворить мочевой камень и коричневый налет помогает обычная лимонная кислота. Главное — дать ей время для воздействия.