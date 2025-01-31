Вернут 15 000 рублей: новый приятный сюрприз для всех, кто вовремя оплачивает ЖКХ
- 10:05 31 января
- 16+
- Служба новостей
Ошибки в расчетах коммунальных платежей нередко становятся источником серьезных проблем для жильцов, как показывают случаи неправомерных взысканий. Один из недавних инцидентов в Омске иллюстрирует, как много времени и усилий может потребоваться для восстановления справедливости.
В течение пяти лет управляющая компания предъявляла жительнице претензии по оплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на то, что владелица квартиры систематически доказывала, что долг принадлежит другой женщине с такой же фамилией и что она исправно оплачивает свои счета, УК снова и снова подавала иски в суд. Это приводило к блокировкам её банковских счетов, и возврат ошибочно списанных денег требовал сложных процедур.
В итоге, жительница подала ответный иск на УК, требуя компенсации за моральный ущерб из-за неправомерного использования её персональных данных и возникших финансовых трудностей. УК в судебном заседании сослалась на технические ошибки и недостаток данных. Однако суд встал на сторону истца, обязав управляющую компанию выплатить 15 000 рублей компенсации за доставленные неудобства, пишет primamedia.ru.