Вернут 15 000 рублей: новый приятный сюрприз для всех, кто вовремя оплачивает ЖКХ

Ошибки в расчетах коммунальных платежей нередко становятся источником серьезных проблем для жильцов, как показывают случаи неправомерных взысканий. Один из недавних инцидентов в Омске иллюстрирует, как много времени и усилий может потребоваться для восстановления справедливости.

В течение пяти лет управляющая компания предъявляла жительнице претензии по оплате задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на то, что владелица квартиры систематически доказывала, что долг принадлежит другой женщине с такой же фамилией и что она исправно оплачивает свои счета, УК снова и снова подавала иски в суд. Это приводило к блокировкам её банковских счетов, и возврат ошибочно списанных денег требовал сложных процедур.