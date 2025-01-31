Сыктывкарец швырнул в лицо супруге ящик от серванта и сломал ей нос

В Сыктывкаре 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в преднамеренном причинении ущерба здоровью средней тяжести. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

В декабре 2023 года нетрезвый житель Сыктывкара поссорился со своей супругой. В ходе конфликта мужчина кинул в нее выдвижной ящик от серванта, который попал ей в лицо. Пострадавшая получила перелом носа и ушибленную рану. Однако первоначально полиция отказалась возбуждать уголовное дело, несмотря на переданную информацию. Прокуратура отменила это решение, и были проведены дополнительные проверки, после которых завели уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину.