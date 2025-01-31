Сыктывкарец швырнул в лицо супруге ящик от серванта и сломал ей нос
- 22:45 31 января
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 44-летнему мужчине предъявлено обвинение в преднамеренном причинении ущерба здоровью средней тяжести. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
В декабре 2023 года нетрезвый житель Сыктывкара поссорился со своей супругой. В ходе конфликта мужчина кинул в нее выдвижной ящик от серванта, который попал ей в лицо. Пострадавшая получила перелом носа и ушибленную рану. Однако первоначально полиция отказалась возбуждать уголовное дело, несмотря на переданную информацию. Прокуратура отменила это решение, и были проведены дополнительные проверки, после которых завели уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину.
"Уголовное дело отправлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу", – сообщается в пресс-релизе.
Напомним, в 2024 году в Республике Коми было зарегистрировано 13 тысяч преступлений, что на 16, 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. На Сыктывкар пришлось треть от общего числа преступлений, в Ухте зарегистрировано 13, 2%, а в Воркуте — 9%. Также отмечено снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на 4, 6%. Количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 14%, грабежей — на 28, 8%, случаев причинения тяжкого вреда здоровью — на 26, 7%.