Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают «пеной» из кашпо

Не стоит ограничиваться только петунией, выбирая ампельные растения для кашпо и клумб. Существует одно неприхотливое растение, которое поражает своим пышным цветением, напоминающим легкие облака или пену, струящуюся из горшков.

Речь идет о сапонарии, известной в народе как мыльнянка. Среди множества ее сортов особой популярностью у цветоводов пользуется сапонария базиликолистная. Это одно из самых обильноцветущих почвопокровных растений — во время цветения его зелень практически полностью скрывается под густой пеной цветов.