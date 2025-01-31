Более 60% жителей Коми довольны своей карьерой

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Авито Работа провела опрос среди более чем 7 000 трудящихся россиян, чтобы определить, в каких городах наибольшее количество людей удовлетворены своей карьерой. Исследование показало, что на лидирующей позиции находится Красноярск, где 80% участников выразили удовлетворение своим профессиональным развитием. В Республике Коми 63% работающих довольны своей карьерой, а также 70% жителей Северо-Западного федерального округа заметно увеличили свой доход в 2024 году.

Красноярск занял первое место в списке с 80% довольных работников. Кроме него, в топ-5 вошли Челябинск с 71%, Самара с 70%, Москва, Воронеж и Краснодар, каждый с 68% довольных сотрудников.