Более 60% жителей Коми довольны своей карьерой
- 21:45 31 января
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- Инесса Богатая
Авито Работа провела опрос среди более чем 7 000 трудящихся россиян, чтобы определить, в каких городах наибольшее количество людей удовлетворены своей карьерой.
Исследование показало, что на лидирующей позиции находится Красноярск, где 80% участников выразили удовлетворение своим профессиональным развитием. В Республике Коми 63% работающих довольны своей карьерой, а также 70% жителей Северо-Западного федерального округа заметно увеличили свой доход в 2024 году.
Красноярск занял первое место в списке с 80% довольных работников. Кроме него, в топ-5 вошли Челябинск с 71%, Самара с 70%, Москва, Воронеж и Краснодар, каждый с 68% довольных сотрудников.
В ходе опроса выяснилось, что 72% россиян отметили повышение своего дохода в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. В частности, жители Казани (84%) сообщали об увеличении ежемесячной зарплаты. Также в 2024 году заметное повышение доходов было у резидентов Краснодара (79%), Воронежа (78%), Екатеринбурга (78%) и Красноярска (77%).