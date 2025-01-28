Меняем капризную петунию на неприхотливый многолетник: цветет с июня по октябрь даже в "сыром" тенистом саду
- 07:13 28 января
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- Служба новостей
Кампанула (лат. Campánula) — это травянистая культура из семейства колокольчиковых, которую ландшафтные дизайнеры особенно ценят за ее неприхотливость и обильное цветение.
«Кампанула узнаваема благодаря своим густо разветвленным побегам, создающим цветущую шапку из множества нежных цветков. Эти цветки имеют форму звезд-колокольчиков и бывают до 4 см в диаметре. Цветение может продолжаться до четырех месяцев», — сообщает издание Green Angel.
Кампанула не требует особого ухода. Она хорошо переносит рассеянный свет, жару и изменения погоды. Единственное её требование — это регулярный и обильный полив, поскольку земляной ком должен всегда оставаться влажным.
Цветы кампанулы радуют глаз с июня по октябрь. Маленькие цветочки разнообразных оттенков синего или белого цвета, диаметром до 4 см, раскрываются в пазухах листьев и на вершинах побегов.
Совет: для продления времени и увеличения интенсивности цветения необходимо удалять увядшие цветы и сухие листья, пишет hibiny.ru.