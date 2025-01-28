Меняем капризную петунию на неприхотливый многолетник: цветет с июня по октябрь даже в "сыром" тенистом саду

Кампанула (лат. Campánula) — это травянистая культура из семейства колокольчиковых, которую ландшафтные дизайнеры особенно ценят за ее неприхотливость и обильное цветение.

«Кампанула узнаваема благодаря своим густо разветвленным побегам, создающим цветущую шапку из множества нежных цветков. Эти цветки имеют форму звезд-колокольчиков и бывают до 4 см в диаметре. Цветение может продолжаться до четырех месяцев», — сообщает издание Green Angel.