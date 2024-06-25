"В мясе одни микробы": Роскачество назвало бренды филе цыпленка, которые не следует брать
- 09:20 25 июня
- 12+
- Служба новостей
Мясо цыпленка-бройлера – чрезвычайно востребованный в России продукт. Однако его популярности сопутствует множество страхов. Потребители опасаются, что "курицу" (то есть цыплят-бройлеров) выращивают, применяя гормоны и антибиотики; что продавцы в торговых точках вымачивают тушки кур в хлорке, чтобы скрыть начальную порчу; накачивают тушки влагоудерживающими веществами и продают воду по цене мяса. Так ли это? Ответы – в исследовании Роскачества.
В категории "Тушки цыпленка-бройлера охлажденные" с 2016 по 2024 год исследованы товары 33 торговых марок (далее ТМ), из них в 2016 году – 20 ТМ, в 2024-м – 19 ТМ (13 впервые и 6 повторно).
Сравнивая результаты исследований 2016 и 2024 годов, отметим, что качество улучшилось по показателям безопасности. Так, если восемь лет назад в единичных тушках специалисты выявляли сальмонеллу, листерии и недопустимое превышение антибиотиков, то у товаров, исследованных в 2024 году, подобных проблем нет: патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria monocytogenes, не обнаружены, превышений содержания антибиотиков и лекарственных средств нет (продукция тестировалась на 227 антибактериальных веществ и ветеринарных препаратов).
Это показатель того, что культура производства у российских компаний становится все выше.
Признаки начальной порчи: микробы
Среди проблем, связанных с микробиологией, в 2024 году отмечено пять случаев превышения требований по КМАФАнМ – показателю количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Превышение обнаружили в торговых марках "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха".
Повышенные значения КМАФАнМ говорят о том, что курицу, скорее всего, транспортировали или хранили с нарушением температурных режимов. Употреблять в пищу такие продукты нежелательно.
Остается только выбросить
Потребители жалуются, что в тушке курицы производители оставляют "несъедобные" внутренности: трахеи, легкие, почки, желудок, селезенку. Кто-то жалуется и на "слишком длинную шею".
Исследование подтвердило, что подобное встречается, но крайне редко. "Сюрприз" в виде участка трахеи с легким, мышечного желудка с содержимым, селезенки обнаружен только в одном товаре из 19 исследованных (ТМ «Куриное царство»).
Напомним, что потрошеная курица не может продаваться с такими "запчастями", которые придают лишний вес, но их останется только выбросить. Это несоответствие требованиям ГОСТа, если тушка изготовлена по данному стандарту.
Справка: если внутри тушки вы нашли печень и сердечко, легкие или почки, это не запрещено. Шея, на которую жалуются многие, тоже съедобная часть курицы. Шеи в тушках могут быть любой длины. Допускается выпускать потрошеные тушки с легкими и почками.
Перья покупателю не нужны
В продукции 5 ТМ («Акашево», «Ан-Нур», «Благояр», «Латифа» и «Троекурово») выявлена недостаточная степень снятия оперения. Остатки перьев говорят о недостаточной предварительной обработке.
Цыплят не «накачивают водой»
Потребители опасаются, что в погоне за прибылью недобросовестные производители могут вколоть курице некий раствор, увеличить вес товара, оставив неизменным количество полезного продукта. Текущие обязательные стандарты в России запрещают содержание стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей в мясе птицы. В том числе это касается фосфатов и полифосфатов – полимеров фосфорной кислоты, которые выполняют функции влагоудерживающего агента. Норматив установлен только для мясных продуктов и составляет не более 8 г фосфата на 1 кг сырья.
В исследованиях Роскачества ни в 2016, ни в 2024 году не оказалось куриных тушек, превысивших «мясной» показатель. При этом определялось наличие так называемого естественного количества фосфатов в образцах. Судя по малому количеству фосфатов и выделившейся влаги (не более 4%), накачанных влагоудерживающими препаратами куриц в исследовании нет.
Эффект Роскачества
По результатам испытаний Роскачество провело полномасштабную работу с производителями и торговыми сетями.
- Производитель продукции ТМ «Белоярочка» оперативно отреагировал на полученную информацию, сообщил о проведении профилактических мероприятий и направил заявку на проведение повторных испытаний.
- Производитель продукции ТМ «Петруха» сообщил, что по полученной информации был ужесточен контроль как за качеством продукции на производстве, так и за условиями транспортировки.
- Производитель продукции ТМ «Ан-Нур» сообщил, что на предприятии будет проведено внеочередное обучение и усилена инспекция линии первичной обработки птицы.
- Производитель продукции ТМ «Троекурово» направил письмо с информацией о проведении калибровки весового оборудования, проведении внепланового технического аудита перосъемных машин и внепланового инструктажа сотрудников.
- Производитель товара ТМ «Домашняя курочка» сообщил, что по направленной информации была проведена коррекция весов.
- Производитель цыплят ТМ «Акашево» оперативно отреагировал на полученную информацию, сообщил о проведенных корректирующих мероприятиях и направил заявку на проведение повторных испытаний.
- Торговая сеть «ВкусВилл» сообщила о проведении внутренней работы с поставщиком по ТМ «ВкусВилл».
- Торговая сеть «Лента» сообщила об усилении контроля за качеством продукции поставщика ТМ «Белоярочка».
- Торговая сеть «Мясновъ» проинформировала об усилении контроля за качеством всей поставляемой продукции.
- Торговая сеть Spar также инициировала внутреннюю проверку с поставщиком ТМ «Троекурово».
- Торговая сеть «Чижик» сообщила о проведении внутренней работы с поставщиком и усилении входного контроля по ТМ «Павловская курочка».
Отметим, что среди исследованных в 2024 году товаров продукция пяти торговых марок («Латифа», «Петелинка», «Мясновъ», «Куриное царство», «Алтайский бройлер») относится к холдингу «Торговый дом Черкизово». Представители холдинга предоставили пояснения о причинах выявленных несоответствий и список корректирующих мероприятий.
Продукция трех марок («Ан-Нур», «Благояр» и «Наша птичка») относится к холдингу «ГАП Ресурс». Представители холдинга оперативно сообщили, что провели корректирующие мероприятия.
Читайте также:
- Всего пару раз полить этим лук на грядке и огромные головки обеспечены до конца лета
- Всего одну крошку в горшок — и бутоны герани лезут даже на молодых черенках, а листва не пожелтеет
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- С 26 июня при выезде из города будут сразу аннулировать права: водителей ждет неприятный сюрприз
- Морковь сразу пойдёт в рост: в июне полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю