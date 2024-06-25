"В мясе одни микробы": Роскачество назвало бренды филе цыпленка, которые не следует брать

Фото из архива "Про Города"

Мясо цыпленка-бройлера – чрезвычайно востребованный в России продукт. Однако его популярности сопутствует множество страхов. Потребители опасаются, что "курицу" (то есть цыплят-бройлеров) выращивают, применяя гормоны и антибиотики; что продавцы в торговых точках вымачивают тушки кур в хлорке, чтобы скрыть начальную порчу; накачивают тушки влагоудерживающими веществами и продают воду по цене мяса. Так ли это? Ответы – в исследовании Роскачества. В категории "Тушки цыпленка-бройлера охлажденные" с 2016 по 2024 год исследованы товары 33 торговых марок (далее ТМ), из них в 2016 году – 20 ТМ, в 2024-м – 19 ТМ (13 впервые и 6 повторно).

Сравнивая результаты исследований 2016 и 2024 годов, отметим, что качество улучшилось по показателям безопасности. Так, если восемь лет назад в единичных тушках специалисты выявляли сальмонеллу, листерии и недопустимое превышение антибиотиков, то у товаров, исследованных в 2024 году, подобных проблем нет: патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы и Listeria monocytogenes, не обнаружены, превышений содержания антибиотиков и лекарственных средств нет (продукция тестировалась на 227 антибактериальных веществ и ветеринарных препаратов).

Это показатель того, что культура производства у российских компаний становится все выше.

Признаки начальной порчи: микробы

Среди проблем, связанных с микробиологией, в 2024 году отмечено пять случаев превышения требований по КМАФАнМ – показателю количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Превышение обнаружили в торговых марках "Акашево", "Благояр", "Алтайский бройлер", "Наша птичка" и "Петруха".

Повышенные значения КМАФАнМ говорят о том, что курицу, скорее всего, транспортировали или хранили с нарушением температурных режимов. Употреблять в пищу такие продукты нежелательно.

Остается только выбросить

Потребители жалуются, что в тушке курицы производители оставляют "несъедобные" внутренности: трахеи, легкие, почки, желудок, селезенку. Кто-то жалуется и на "слишком длинную шею".

Исследование подтвердило, что подобное встречается, но крайне редко. "Сюрприз" в виде участка трахеи с легким, мышечного желудка с содержимым, селезенки обнаружен только в одном товаре из 19 исследованных (ТМ «Куриное царство»).

Напомним, что потрошеная курица не может продаваться с такими "запчастями", которые придают лишний вес, но их останется только выбросить. Это несоответствие требованиям ГОСТа, если тушка изготовлена по данному стандарту.

Справка: если внутри тушки вы нашли печень и сердечко, легкие или почки, это не запрещено. Шея, на которую жалуются многие, тоже съедобная часть курицы. Шеи в тушках могут быть любой длины. Допускается выпускать потрошеные тушки с легкими и почками.

Перья покупателю не нужны

В продукции 5 ТМ («Акашево», «Ан-Нур», «Благояр», «Латифа» и «Троекурово») выявлена недостаточная степень снятия оперения. Остатки перьев говорят о недостаточной предварительной обработке.

Цыплят не «накачивают водой»

Потребители опасаются, что в погоне за прибылью недобросовестные производители могут вколоть курице некий раствор, увеличить вес товара, оставив неизменным количество полезного продукта. Текущие обязательные стандарты в России запрещают содержание стабилизаторов, эмульгаторов, наполнителей и загустителей в мясе птицы. В том числе это касается фосфатов и полифосфатов – полимеров фосфорной кислоты, которые выполняют функции влагоудерживающего агента. Норматив установлен только для мясных продуктов и составляет не более 8 г фосфата на 1 кг сырья.

В исследованиях Роскачества ни в 2016, ни в 2024 году не оказалось куриных тушек, превысивших «мясной» показатель. При этом определялось наличие так называемого естественного количества фосфатов в образцах. Судя по малому количеству фосфатов и выделившейся влаги (не более 4%), накачанных влагоудерживающими препаратами куриц в исследовании нет.

Эффект Роскачества

По результатам испытаний Роскачество провело полномасштабную работу с производителями и торговыми сетями.

Производитель продукции ТМ «Белоярочка» оперативно отреагировал на полученную информацию, сообщил о проведении профилактических мероприятий и направил заявку на проведение повторных испытаний.

Производитель продукции ТМ «Петруха» сообщил, что по полученной информации был ужесточен контроль как за качеством продукции на производстве, так и за условиями транспортировки.

Производитель продукции ТМ «Ан-Нур» сообщил, что на предприятии будет проведено внеочередное обучение и усилена инспекция линии первичной обработки птицы.

Производитель продукции ТМ «Троекурово» направил письмо с информацией о проведении калибровки весового оборудования, проведении внепланового технического аудита перосъемных машин и внепланового инструктажа сотрудников.

Производитель товара ТМ «Домашняя курочка» сообщил, что по направленной информации была проведена коррекция весов.

Производитель цыплят ТМ «Акашево» оперативно отреагировал на полученную информацию, сообщил о проведенных корректирующих мероприятиях и направил заявку на проведение повторных испытаний.

Торговая сеть «ВкусВилл» сообщила о проведении внутренней работы с поставщиком по ТМ «ВкусВилл».

Торговая сеть «Лента» сообщила об усилении контроля за качеством продукции поставщика ТМ «Белоярочка».

Торговая сеть «Мясновъ» проинформировала об усилении контроля за качеством всей поставляемой продукции.

Торговая сеть Spar также инициировала внутреннюю проверку с поставщиком ТМ «Троекурово».

Торговая сеть «Чижик» сообщила о проведении внутренней работы с поставщиком и усилении входного контроля по ТМ «Павловская курочка».

Отметим, что среди исследованных в 2024 году товаров продукция пяти торговых марок («Латифа», «Петелинка», «Мясновъ», «Куриное царство», «Алтайский бройлер») относится к холдингу «Торговый дом Черкизово». Представители холдинга предоставили пояснения о причинах выявленных несоответствий и список корректирующих мероприятий.

Продукция трех марок («Ан-Нур», «Благояр» и «Наша птичка») относится к холдингу «ГАП Ресурс». Представители холдинга оперативно сообщили, что провели корректирующие мероприятия.