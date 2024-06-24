Как замариновать грибы, чтобы не было ботулизма

Миколог Михаил Вишневский отмечает, что грибы представляют собой значительную угрозу интоксикации ботулизмом. Домашние консервированные грибы могут быть опасными для здоровья из-за возможности заражения бактерией Clostridium botulinum. Эта бактерия широко распространена в почве и образует устойчивые споры, которые выдерживают высокие температуры, отсутствие влаги, ультрафиолетовое излучение и даже дезинфицирующие средства, сообщает портал URA.ru.

В присутствии кислорода бактерии являются неактивными. Однако, находясь в замкнутой среде без кислорода при температуре выше +20 градусов, Clostridium botulinum начинает активно размножаться и вырабатывать токсины. Это может случиться при домашнем консервировании грибов. В промышленности продукты обрабатываются при температуре 125 градусов, что уничтожает бактерии ботулизма.

Потребление продуктов, зараженных ботулиническим токсином, может вызвать симптомы через 12-36 часов, включая рвоту, диарею, вздутие живота, затруднения с глотанием и речью, а также проблемы с зрением. Ботулизм может прогрессировать до поражения дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертельный исход наблюдается в 5-10% случаев.