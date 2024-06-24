Как замариновать грибы, чтобы не было ботулизма
- 21:45 24 июня
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- Служба новостей
Миколог Михаил Вишневский отмечает, что грибы представляют собой значительную угрозу интоксикации ботулизмом. Домашние консервированные грибы могут быть опасными для здоровья из-за возможности заражения бактерией Clostridium botulinum. Эта бактерия широко распространена в почве и образует устойчивые споры, которые выдерживают высокие температуры, отсутствие влаги, ультрафиолетовое излучение и даже дезинфицирующие средства, сообщает портал URA.ru.
В присутствии кислорода бактерии являются неактивными. Однако, находясь в замкнутой среде без кислорода при температуре выше +20 градусов, Clostridium botulinum начинает активно размножаться и вырабатывать токсины. Это может случиться при домашнем консервировании грибов. В промышленности продукты обрабатываются при температуре 125 градусов, что уничтожает бактерии ботулизма.
Потребление продуктов, зараженных ботулиническим токсином, может вызвать симптомы через 12-36 часов, включая рвоту, диарею, вздутие живота, затруднения с глотанием и речью, а также проблемы с зрением. Ботулизм может прогрессировать до поражения дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертельный исход наблюдается в 5-10% случаев.
Правильное маринование грибов
- Отваривание грибов:
- Перед закруткой грибы обязательно нужно отварить. Ботулин разрушается при высоких температурах. Грибы следует порезать на крупные куски, положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.
- Время варки после закипания должно составлять 10-15 минут. После этого грибы нужно промыть под холодной водой. Также после чистки грибов нужно вымыть руки и рабочую зону.
- Стерилизация посуды:
- Очень важно тщательно промыть банки и крышки содой, хозяйственным мылом или натуральным моющим средством, так как химические вещества плохо смываются водой и могут представлять опасность.
- Банки с крышками можно стерилизовать различными способами: прогревать над паром, в духовке при определенной температуре, использовать микроволновки или кипятить в большой кастрюле с водой в течение 15-20 минут. Важно обеспечить должную стерильность для сохранения продуктов.
- Хранение маринованных грибов:
- Даже если закатка выполнена идеально, неправильное хранение может привести к порче продукта. Грибы нужно хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, например, в погребе или подвале.
- При температуре помещения не выше +18 градусов грибы могут храниться до года, а при температуре от 0 до +8 градусов срок хранения продлевается до двух лет. В квартире закатку можно хранить в холодильнике.
- Не покупайте грибы у случайных торговцев:
- Никогда не покупайте маринованные грибы на рынках и у случайных торговцев, так как нет гарантии, что грибы и тара прошли необходимые процедуры обработки.
Дополнительные советы:
Михаил Вишневский рекомендует дополнительный способ обезопасить маринованные грибы от ботулизма: перед употреблением открыть банку с заготовкой и поставить на водяную баню на полчаса. За это время при температуре обработки около 100 градусов грибы станут безопасными.
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