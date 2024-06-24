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Как замариновать грибы, чтобы не было ботулизма

Как замариновать грибы, чтобы не было ботулизмаФото из архива "Про Города"

Миколог Михаил Вишневский отмечает, что грибы представляют собой значительную угрозу интоксикации ботулизмом. Домашние консервированные грибы могут быть опасными для здоровья из-за возможности заражения бактерией Clostridium botulinum. Эта бактерия широко распространена в почве и образует устойчивые споры, которые выдерживают высокие температуры, отсутствие влаги, ультрафиолетовое излучение и даже дезинфицирующие средства, сообщает портал URA.ru.

В присутствии кислорода бактерии являются неактивными. Однако, находясь в замкнутой среде без кислорода при температуре выше +20 градусов, Clostridium botulinum начинает активно размножаться и вырабатывать токсины. Это может случиться при домашнем консервировании грибов. В промышленности продукты обрабатываются при температуре 125 градусов, что уничтожает бактерии ботулизма.

Потребление продуктов, зараженных ботулиническим токсином, может вызвать симптомы через 12-36 часов, включая рвоту, диарею, вздутие живота, затруднения с глотанием и речью, а также проблемы с зрением. Ботулизм может прогрессировать до поражения дыхательных мышц, что может привести к остановке дыхания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смертельный исход наблюдается в 5-10% случаев.

Правильное маринование грибов

  1. Отваривание грибов:
  • Перед закруткой грибы обязательно нужно отварить. Ботулин разрушается при высоких температурах. Грибы следует порезать на крупные куски, положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения.
  • Время варки после закипания должно составлять 10-15 минут. После этого грибы нужно промыть под холодной водой. Также после чистки грибов нужно вымыть руки и рабочую зону.
  1. Стерилизация посуды:
  • Очень важно тщательно промыть банки и крышки содой, хозяйственным мылом или натуральным моющим средством, так как химические вещества плохо смываются водой и могут представлять опасность.
  • Банки с крышками можно стерилизовать различными способами: прогревать над паром, в духовке при определенной температуре, использовать микроволновки или кипятить в большой кастрюле с водой в течение 15-20 минут. Важно обеспечить должную стерильность для сохранения продуктов.
  1. Хранение маринованных грибов:
  • Даже если закатка выполнена идеально, неправильное хранение может привести к порче продукта. Грибы нужно хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, например, в погребе или подвале.
  • При температуре помещения не выше +18 градусов грибы могут храниться до года, а при температуре от 0 до +8 градусов срок хранения продлевается до двух лет. В квартире закатку можно хранить в холодильнике.
  1. Не покупайте грибы у случайных торговцев:
  • Никогда не покупайте маринованные грибы на рынках и у случайных торговцев, так как нет гарантии, что грибы и тара прошли необходимые процедуры обработки.

Дополнительные советы:

Михаил Вишневский рекомендует дополнительный способ обезопасить маринованные грибы от ботулизма: перед употреблением открыть банку с заготовкой и поставить на водяную баню на полчаса. За это время при температуре обработки около 100 градусов грибы станут безопасными.

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