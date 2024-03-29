В Коми хотят уравнять все многодетные семьи в праве на бесплатный отдых детей

Глава Коми, Владимир Уйба, поручил министру образования и науки, Наталье Якимовой, проработать вопрос о полной оплате отдыха детям из всех многодетных семей. Об этом сообщает БНК.

В настоящее время бесплатные путевки предоставляются для определенных категорий детей, таких как дети-сироты, дети, проживающие в Арктической зоне, дети, имеющие родителей-участников специальной военной операции, а также дети из семей, где воспитывается 7 и более детей.