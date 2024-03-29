В Коми хотят уравнять все многодетные семьи в праве на бесплатный отдых детей
- 16:45 29 марта
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- Елизавета Петрова
Глава Коми, Владимир Уйба, поручил министру образования и науки, Наталье Якимовой, проработать вопрос о полной оплате отдыха детям из всех многодетных семей. Об этом сообщает БНК.
В настоящее время бесплатные путевки предоставляются для определенных категорий детей, таких как дети-сироты, дети, проживающие в Арктической зоне, дети, имеющие родителей-участников специальной военной операции, а также дети из семей, где воспитывается 7 и более детей.
На заседании координационного совета по стратегическому управлению глава Коми обратил внимание на существующее "неравенство" среди многодетных семей. Он отметил, что президент уже выпустил указ, касающийся поддержки многодетных семей, и теперь необходимо действовать в соответствии с ним.
Владимир Уйба подчеркнул, что полная оплата отдыха должна распространяться на семьи с тремя и более детьми. Возможно, в текущем году это не удастся реализовать, однако начиная с 2025 года необходимо перейти на единый стандарт и полностью оплачивать отдых детям из всех многодетных семей.
Наталья Якимова поддержала идею внести такие изменения и предложила начать внедрение уже в этом году с оплаты смен в лагерях, связанных с образовательными учреждениями, а также в лагерях труда и отдыха.
Она отметила, что такая мера поддержки не потребует значительных затрат. Это будет первый шаг на пути к обеспечению равных возможностей для всех многодетных семей в получении полноценного отдыха для их детей.
Полная оплата отдыха для детей из всех многодетных семей будет способствовать справедливости и равенству возможностей.