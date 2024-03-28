Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба назвал 2 знака, которые получат важное послание с 29 марта

Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба назвал 2 знака, которые получат важное послание с 29 мартаФото из архива "Про Города"

По словам российского астролога и публициста Павла Глобы, два знака зодиака получат важное послание от Вселенной с 29 марта

Вот что он говорит для каждого из этих знаков:

  1. Для знака Девы: Вам предстоит сделать погружение в себя. Не рассматривайте это как что-то плохое, так как это время идеально подходит для этого. В вашей жизни возможно существует хаос, и сейчас настало время установить порядок. Возможно, вы почувствуете усталость, но общение с близкими вам людьми поможет вам справиться с ней. Не откладывайте важные встречи, так как именно на них вы можете получить важные подсказки.

  • Для знака Стрельца: Вам предстоит раскрывать тайны и вникать в детали чужой жизни. Возможно, вначале вам покажется, что это неприятное занятие, и вы можете пожалеть о том, что ввязались в это. Однако астролог утверждает, что именно эти события принесут вам важные уроки, которые помогут вам продвинуться в карьере. Важно избегать конфликтных ситуаций, чтобы не упустить знаки судьбы, погрузившись в них слишком глубоко.

    • Помните, что астрология является предметом веры и может не иметь научного обоснования. Интерпретация знаков зодиака может различаться в зависимости от конкретного астролога, пишет  портал prochepetsk.ru.

    ...

    • 0

    Популярное

    Последние новости