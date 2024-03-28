Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба назвал 2 знака, которые получат важное послание с 29 марта
- 13:15 28 марта
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- Служба новостей
По словам российского астролога и публициста Павла Глобы, два знака зодиака получат важное послание от Вселенной с 29 марта
Вот что он говорит для каждого из этих знаков:
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Для знака Девы: Вам предстоит сделать погружение в себя. Не рассматривайте это как что-то плохое, так как это время идеально подходит для этого. В вашей жизни возможно существует хаос, и сейчас настало время установить порядок. Возможно, вы почувствуете усталость, но общение с близкими вам людьми поможет вам справиться с ней. Не откладывайте важные встречи, так как именно на них вы можете получить важные подсказки.
Для знака Стрельца: Вам предстоит раскрывать тайны и вникать в детали чужой жизни. Возможно, вначале вам покажется, что это неприятное занятие, и вы можете пожалеть о том, что ввязались в это. Однако астролог утверждает, что именно эти события принесут вам важные уроки, которые помогут вам продвинуться в карьере. Важно избегать конфликтных ситуаций, чтобы не упустить знаки судьбы, погрузившись в них слишком глубоко.
Помните, что астрология является предметом веры и может не иметь научного обоснования. Интерпретация знаков зодиака может различаться в зависимости от конкретного астролога, пишет портал prochepetsk.ru.