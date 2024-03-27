МТС расширила сеть LTE в Сыктывдинском районе Коми

Цифровая экосистема МТС увеличила зону покрытия сети в нескольких поселках Сыктывдинского района Коми за счет расширения частот 4G. Проведенные работы позволили обеспечить села Выльгорт, Зеленец, Мырты-ю, деревню Парчег и поселок Нювчим качественным мобильным интернетом к дачному сезону.

Технические специалисты МТС провели работы по активации технологии LTE в диапазоне 900 МГц, что позволило подготовить сеть к росту трафика в весенне-летний период, расширить территорию покрытия и повысить качество связи. Теперь местные жители, а также многочисленные владельцы дач в Сыктывдинском районе, смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом даже в часы максимальной нагрузки на сеть.