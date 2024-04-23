МегаФон увеличил емкость сети в Сыктывкаре за счет рефарминга

Мобильный интернет в смартфонах жителей Сыктывкара – абонентов МегаФона – стал быстрее в два раза. Оператор реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

Благодаря проведенному анализу потребления мобильного трафика в разных районах области, и с помощью инструментов big data технические специалисты спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы модернизации: опираясь на эти расчеты, инженеры определили территории, на которых потребуются расширение ёмкости и установка дополнительной техники на базовые станции с учетом спектра частот.

Работы по усовершенствованию оборудования прошли на 53 базовых станциях, в радиусе действия которых находятся жилые застройки, ж/д вокзал, промышленные зоны с крупными производствами. МегаФон развернул специальный высокочастотный слой сети для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. Проведенный апгрейд телеком-инфраструктуры увеличил площади распространения сигнала 4G, улучшил его проникновение в здания и повысил среднюю скорость передачи данных до 15 Мбит/с.