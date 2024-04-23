МегаФон увеличил емкость сети в Сыктывкаре за счет рефарминга
- 16:47 23 апреля
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- AnnaAnna
Мобильный интернет в смартфонах жителей Сыктывкара – абонентов МегаФона – стал быстрее в два раза. Оператор реализовал масштабную программу рефарминга, которая позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.
Благодаря проведенному анализу потребления мобильного трафика в разных районах области, и с помощью инструментов big data технические специалисты спрогнозировали дальнейший рост нагрузки. Полученные данные стали основой для масштабной программы модернизации: опираясь на эти расчеты, инженеры определили территории, на которых потребуются расширение ёмкости и установка дополнительной техники на базовые станции с учетом спектра частот.
Работы по усовершенствованию оборудования прошли на 53 базовых станциях, в радиусе действия которых находятся жилые застройки, ж/д вокзал, промышленные зоны с крупными производствами. МегаФон развернул специальный высокочастотный слой сети для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. Проведенный апгрейд телеком-инфраструктуры увеличил площади распространения сигнала 4G, улучшил его проникновение в здания и повысил среднюю скорость передачи данных до 15 Мбит/с.
— Рефарминг базовых станций — это шаг вперед к более эффективной и устойчивой связи, способной удовлетворить потребности пользователей в высококлассных услугах. Нагрузка на сеть оператора постоянно растет: с начала текущего года потребление трафика абонентами увеличилось на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Помимо этого, видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Проведенная модернизация дает возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов, — комментирует Александр Канев, директор МегаФон в Республике Коми.