МегаФон запустил новые базовые станции на нефтяных месторождениях в арктической зоне
- 17:25 1 ноября
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- AnnaAnna
Новые базовые станции запустили строители МегаФона на Северо-Мукеркамыльском и Черпаюском нефтяных месторождениях, одними из самых богатых и значимых в стране, расположенных на территории Большеземельской тундры в арктической зоне. Теперь вахтовики из Коми смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях
Инженеры МегаФона построили новые объекты инфраструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.
Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней с помощью вертолетов.
— Одной из приоритетных задач МегаФона является развитие телеком‑инфраструктуры в центрах газодобычи и нефтедобычи, расположенных в условиях Крайнего Севера. Мобильная связь является важной частью комфортной среды — помогает повысить оперативность рабочих коммуникаций, даёт возможность общаться с родными и пользоваться привычными цифровыми сервисами. В суровых арктических широтах для людей, которые находятся по нескольку недель вдали от дома это особенно значимо, — комментирует Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.
Вахтовики, приобретая sim-карты в салонах МегаФона и Йоты в Усинске, далее отправляются уже на места работы в вахтовые поселки, где ежемесячно скачивают свыше 2 тысяч гигабайт информации. По данным МегаФона порядка 70% сотрудников для работы на месторождении прибывают из Архангельской области и Республики Коми.
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