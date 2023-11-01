МегаФон запустил новые базовые станции на нефтяных месторождениях в арктической зоне

Новые базовые станции запустили строители МегаФона на Северо-Мукеркамыльском и Черпаюском нефтяных месторождениях, одними из самых богатых и значимых в стране, расположенных на территории Большеземельской тундры в арктической зоне. Теперь вахтовики из Коми смогут оперативно решать рабочие вопросы, общаться с родными и близкими в мессенджерах и социальных сетях

Инженеры МегаФона построили новые объекты инфраструктуры с несколькими диапазонами частот и улучшили качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах двух нефтяных промыслов, расположенных за Полярным кругом. Установленное оборудование рассчитано на работу в суровых климатических условиях при низких температурах и сильном ветре.

Строительство объектов связи за Полярным кругом связано со значительными трудностями, в первую очередь логистическими: так как здесь нет развитой транспортной инфраструктуры и практически отсутствует автомобильное сообщение, доставлять инженеров и телеком-оборудование приходилось по несколько дней с помощью вертолетов.