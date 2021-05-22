Под Сосногорском установят огромный металлический крест

На въезде в Сосногорск установят семиметровый крест. Как сообщается в СМИ, он должен оберегать город от несчастий. Подробнее об идее на своей странице «ВКонтакте» рассказал настоятель храма преподобного Серафима Саровского отец Сергий Филиппов.

Крест изготавливает сосногорский кузнец Михаил Сосин. Это полностью индивидуальный проект. Крест планируется установить на въезде в Сосногорск со стороны Усть-Ухты.

Как рассказал автор проекта «Комиинформу», сам крест получится размерами 7x4 метра, он будет украшен орнаментом и узорами. Металлическая конструкция уже весит порядка трех тонн, поэтому иногда для рабоот помимо четырех человек привлекают еще и погрузчик и манипулятор. Объект, при хорошем стечении обстоятельств, закончат к концу лета.

Желающие поучаствовать в проекте могут перечислить посильную помощь на карту сбербанка 5469 2800 1213 8831 (с пометкой "на крест")