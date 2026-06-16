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Хотите выглядеть моложе – постригитесь: 5 стрижек, которые молодят взрослых женщин

Хотите выглядеть моложе – постригитесь: 5 стрижек, которые молодят взрослых женщинФото из архива "ПроГорода"

После 50-ти правильная стрижка способна скинуть десяток лет без уколов и кремов. Главное — не бояться короткой длины и выбирать варианты, которые работают на объём и текстуру. Вот пять стрижек, которые реально омолаживают.

Боб. Универсальный вариант для любого типа волос. Современные мастера комбинируют его с каре или пикси, создавая гибридные формы. Длина от подбородка до ушей придаёт лицу свежесть и скрывает возрастные изменения в области щёк. Примеры: Шэрон Стоун, Юлия Меньшова.

Гарсон. Короткая стрижка для смелых. Открывает шею и подчёркивает скулы. Подходит даже для тонких и кудрявых волос. Важный нюанс: требует чёткого овала лица и хорошего состояния шеи. При наличии второго подбородка лучше выбрать другой вариант. Пример: Анжелика Варум.

Каре. Самая популярная стрижка у женщин после 50-ти. Создаёт объём и женственность. Градуированное каре с плавным переходом длины особенно хорошо для тонких волос: оно визуально делает их гуще. Асимметричные варианты добавляют современности. Примеры: Анна Винтур, Хелен Миррен.

Каскад. Слоистая структура маскирует тусклые кончики и придаёт волосам воздушность. Идеален для овальной и вытянутой формы лица. Главный плюс: каскад делает лицо более подтянутым за счёт вертикальных линий. Примеры: Джейн Фонда, Дайан Китон.

Пикси. Стрижка с историей, которая остаётся в тренде. Добавляет образу дерзости и стиля. Мини-пикси — ультракороткая версия длиной в несколько сантиметров — не требует сложной укладки. Ограничения: не подходит при короткой шее, широких плечах или лишнем весе. Пример: Дениз Уэлч.

Три совета от экспертов, которые часто упускают

Первый: для тонких волос выбирайте градуированное каре или каскад. Ровные срезы сделают волосы визуально ещё более редкими. Второй: густые волосы лучше смотрятся в бобе или пикси: они не будут выглядеть тяжёлыми. Третий: обязательно обсудите со стилистом, как стрижка будет держать форму без укладки. Если для ежедневного объёма нужен фен и брашинг, большинство женщин забросит такую причёску через неделю.

Отдельно про окрашивание. После 50-ти однотонный цвет редко освежает. Мягкие блики, шатуш или балаяж маскируют седину и добавляют объёма. Тёмные корни лучше не отращивать больше двух сантиметров: это визуально утяжеляет лицо.

Итог: возраст не приговор для стиля. Правильная стрижка работает лучше любого тонального крема. Главное — честно оценить состояние волос и форму лица, а не гнаться за модой, которая вам не подходит.

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