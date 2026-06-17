Лук ушел в стрелку: когда это происходит и что с этим делать

Фото из архива "ПроГорода"

Лук пошёл в стрелку — знакомая картина для каждого огородника. Многие даже не задумываются, почему это происходит, а просто срезают цветоносы и обижаются на урожай. Разбираемся, что такое стрелка у лука, почему она появляется и что делать, чтобы спасти грядку.

Стрелка — это цветонос, который выбрасывается луком для размножения семенами. Стебель круглый, с заострённым концом — действительно напоминает стрелу. Если лук решил пустить стрелку, значит, он воспринял условия как сигнал к срочному продолжению рода.

Главных причин стрелкования три, и все они связаны с ошибками огородника.

Первая — неправильное хранение севка. Лук нельзя держать при температуре от 0 до +10 градусов. В таких условиях он проходит яровизацию и запускает программу размножения. Хранить севок нужно либо в тепле (+18…+22), либо в холоде (около 0 градусов). Комнатная температура или холодильник — главные провокаторы стрелок.

Вторая причина — слишком крупный севок. Выборок размером 2,5-3 сантиметра сажают только на зелень. Для выращивания репки нужен севок 8-20 миллиметров. Крупный лук почти гарантированно уйдёт в стрелку, если только сорт не устойчив к стрелкованию специально.

Третья — стресс от неправильной агротехники. Лук спешит дать потомство, когда чувствует угрозу. Что именно провоцирует реакцию:

ранняя посадка в холодную землю (ниже +12 градусов);

резкие перепады температуры и заморозки;

отсутствие прогрева севка перед посадкой;

нерегулярный полив и дефицит влаги в почве.

Самый простой путь — выбрать устойчивые к стрелкованию сорта. "Ред Барон", "Кармен", "Стурон", "Центурион", "Шекспир" показывают отличные результаты. Но даже они не спасут при грубых нарушениях технологии.

Ещё один вариант — подзимняя посадка. Озимый лук реже уходит в стрелку, если только не взять слишком крупный севок. Практика показывает, что это работает в большинстве случаев.

Что делать, если лук уже пошёл в стрелку? Действовать быстро.

Срезать стрелку у самой шейки, оставив пенёк не более 1-2 сантиметров. Чем раньше удалить, тем крупнее вырастет луковица.

Дать фосфорно-калийную подкормку, полностью исключив азот.

Обеспечить регулярный полив: почва должна быть влажной, но без застоя воды.

Убирать такой лук на 1-2 недели раньше обычного. Лук со стрелкой внутри обычно не полегает, но начинает желтеть пером.

После уборки хорошо просушить и съесть в первую очередь. Луковицы с пустотами от стрелок плохо хранятся.

Важный бонус: молодые стрелки не нужно выбрасывать. Они сочные, мясистые и вкусные. Их можно есть как обычный лук, добавлять в салаты или даже жарить. Это не брак, а дополнительный урожай. Главное — срезать вовремя, пока стрелки не огрубели.

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