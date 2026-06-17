Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Лук ушел в стрелку: когда это происходит и что с этим делать

Лук ушел в стрелку: когда это происходит и что с этим делатьФото из архива "ПроГорода"

Лук пошёл в стрелку — знакомая картина для каждого огородника. Многие даже не задумываются, почему это происходит, а просто срезают цветоносы и обижаются на урожай. Разбираемся, что такое стрелка у лука, почему она появляется и что делать, чтобы спасти грядку.

Стрелка — это цветонос, который выбрасывается луком для размножения семенами. Стебель круглый, с заострённым концом — действительно напоминает стрелу. Если лук решил пустить стрелку, значит, он воспринял условия как сигнал к срочному продолжению рода.

Главных причин стрелкования три, и все они связаны с ошибками огородника.

Первая — неправильное хранение севка. Лук нельзя держать при температуре от 0 до +10 градусов. В таких условиях он проходит яровизацию и запускает программу размножения. Хранить севок нужно либо в тепле (+18…+22), либо в холоде (около 0 градусов). Комнатная температура или холодильник — главные провокаторы стрелок.

Вторая причина — слишком крупный севок. Выборок размером 2,5-3 сантиметра сажают только на зелень. Для выращивания репки нужен севок 8-20 миллиметров. Крупный лук почти гарантированно уйдёт в стрелку, если только сорт не устойчив к стрелкованию специально.

Третья — стресс от неправильной агротехники. Лук спешит дать потомство, когда чувствует угрозу. Что именно провоцирует реакцию:

  • ранняя посадка в холодную землю (ниже +12 градусов);
  • резкие перепады температуры и заморозки;
  • отсутствие прогрева севка перед посадкой;
  • нерегулярный полив и дефицит влаги в почве.

Самый простой путь — выбрать устойчивые к стрелкованию сорта. "Ред Барон", "Кармен", "Стурон", "Центурион", "Шекспир" показывают отличные результаты. Но даже они не спасут при грубых нарушениях технологии.

Ещё один вариант — подзимняя посадка. Озимый лук реже уходит в стрелку, если только не взять слишком крупный севок. Практика показывает, что это работает в большинстве случаев.

Что делать, если лук уже пошёл в стрелку? Действовать быстро.

  • Срезать стрелку у самой шейки, оставив пенёк не более 1-2 сантиметров. Чем раньше удалить, тем крупнее вырастет луковица.
  • Дать фосфорно-калийную подкормку, полностью исключив азот.
  • Обеспечить регулярный полив: почва должна быть влажной, но без застоя воды.
  • Убирать такой лук на 1-2 недели раньше обычного. Лук со стрелкой внутри обычно не полегает, но начинает желтеть пером.
  • После уборки хорошо просушить и съесть в первую очередь. Луковицы с пустотами от стрелок плохо хранятся.

Важный бонус: молодые стрелки не нужно выбрасывать. Они сочные, мясистые и вкусные. Их можно есть как обычный лук, добавлять в салаты или даже жарить. Это не брак, а дополнительный урожай. Главное — срезать вовремя, пока стрелки не огрубели.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+