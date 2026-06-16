В Коми объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз с градом и штормовым ветром

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По данным гидрометцентра, с 11 до 21 часа по всей республике, кроме Воркуты и Инты, ожидаются опасные погодные явления. О рисках предупреждает республиканский МЧС.

По прогнозам из-за непогоды может случиться: обрывы ЛЭП, падение деревьев и слабых конструкций, повреждение кровель. Из-за обильных осадков возможны подтопления дорог и жилых домов, ухудшение видимости и ДТП. Не исключены аварии на железной дороге.

Властям поручено оповестить население через СМИ, СМС и подворовые обходы. Проверить резервные источники питания, запасы топлива и готовность пунктов временного размещения. Организаторам массовых мероприятий рекомендовано обеспечить безопасность участников.

Мониторинг обстановки вести непрерывно до стабилизации погоды. Оперативные доклады направлять в дежурно-диспетчерскую службу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми определили лучшего лесного пожарного.