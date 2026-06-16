Дед-дачник соду скупает ящиками: Как её использует в сезон - 5 проверенных способов

Фото из архива "ПроГорода"

Пищевая сода — это не просто разрыхлитель для теста. На даче она работает как мощное и безопасное оружие против мучнистой росы, сорняков и вредителей. Без химии, без лишних трат.

Сода против мучнистой росы. На 5 литров воды добавьте 20 граммов жидкого мыла и 2 столовых ложки соды. Опрыскивайте поражённые растения раз в неделю. Состав работает мягко, но эффективно, не обжигая листьев.

Сода для омоложения роз. Старый куст выпустит новые побеги после такой обработки: чайная ложка соды, половина чайной ложки нашатырного спирта и чайная ложка сульфата магния на 5 литров воды. Результат заметен уже через две недели.

Сода против сорняков на дорожках. Надоела трава между плитками? Разведите 5 столовых ложек соды в литре воды и обильно полейте щели. Сорняки засохнут через пару дней, а состав не повредит почве вокруг.

Сода для защиты капусты. Смешайте соду и муку в равных пропорциях. Опудрите кочаны и землю под ними. Слизни и гусеницы обходят такую капусту стороной. Важный нюанс: после каждого дождя обработку придётся повторять.

Сода для сладких томатов. Чтобы помидоры выросли сахаристыми, приготовьте 0,5-процентный раствор соды в воде и опрыскайте кусты. Процедура улучшает вкус плодов, но не злоупотребляйте: слишком частое опрыскивание защелачивает почву.

Главный плюс соды — безопасность. В отличие от магазинных пестицидов, ею можно обрабатывать растения даже в период созревания плодов. Никакого риска отравления.

Минус один: сода быстро смывается дождём. В дождливое лето обработку придётся проводить чаще. Но это всё равно дешевле и проще, чем покупать специализированные средства.

Итог: сода на даче заменяет собой фунгицид, инсектицид и гербицид одновременно. Одна пачка за 30 рублей решает три проблемы. Проверено на собственном участке.

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