Каждый 3-ий дачник губит картошку при окучивании одним неверным движением. Теперь я знаю, каких ошибок нельзя совершать

Фото из архива "ПроГорода"

Окучивание губит урожай картофеля чаще, чем засуха или фитофтора. Но не потому, что оно вредно. Без него клубней не наберёшь. А потому, что почти все делают это неправильно. Слишком высоко, слишком поздно, слишком сырой землёй... Разбираем четыре самых опасных ошибки, которые превращают ведро с куста в горсть мелочи.

Ошибка первая: чем выше гребень, тем лучше. Это убеждение передаётся от бабушек внукам, но оно работает против вас. Когда вы насыпаете землю выше 15 сантиметров, молодые боковые побеги оказываются под плотным слоем. Вместо того чтобы расти в стороны и наращивать клубни, они тратят силы на пробивание грунта. Часть побегов погибает. Урожай падает в два раза. Картошке нужен не высокий гребень, а рыхлый, дышащий холмик. Высота максимум 12-15 сантиметров от уровня почвы. Ни сантиметром больше.

Ошибка вторая: неправильное время. Окучивать надо в два строгих срока, а не когда выдалась свободная минутка. Первый раз — когда ботва выросла до 15-20 сантиметров. Обычно через две-три недели после всходов. Подсыпаете 10-12 сантиметров. Второй раз — в начале бутонизации. Увидели первые бутоны — берите мотыгу. Добавляете ещё 5-7 сантиметров. И всё. После этого — руки прочь. Если окучивать в июле, под влажной землёй начнётся прелость, клубни потемнеют прямо на грядке. Лучше не трогать вовсе, чем сделать поздно.

Ошибка третья: мокрая или сухая земля. Мокрая глина после дождя слипается в плотный панцирь. Корни под такой шапкой задыхаются. Проверьте: если земля лепится в комок, окучивать нельзя. Ждите день-два. Сухая пыльная земля — тоже плохо: после первого же дождя превратится в корку. Идеал — слегка влажная, рассыпчатая почва. Берёте в горсть, разжимаете — она рассыпается, не лепится. Вот в такой момент и работайте.

Ошибка четвёртая: обрыв корней мотыгой. Картофельный куст пускает корни горизонтально, далеко от стебля. Когда вы машете мотыгой широко, вы рубите эти корни. Куст получает стресс, тратит силы на восстановление, а не на налив клубней, и урожай снижается. Как надо: ведите мотыгу параллельно ряду, неглубоко, аккуратно. Не рубите землю, а подгребайте к стеблю. Работайте ближе к середине междурядий, не у самого куста. Спокойный темп без силовых упражнений.

Итог: в правильно окученном кусте клубни образуются на нескольких ярусах. Земля рыхлая, воздух проходит свободно, корни работают в полную силу. Результат — не три-четыре клубенька, а полноценное ведро. При тех же сортах и той же грядке. Изменился только подход к мотыге. Иногда меньше усилий и правильный момент дают в два раза больше урожая.

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