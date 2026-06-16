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Глава Коми потребовал найти деньги на ремонт дорог к школам

Глава Коми потребовал найти деньги на ремонт дорог к школамфото Республика Коми

Поводом стали итоги проверки, выявившей серьёзные недостатки на 49 маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На совещании по подготовке к новому учебному году и.о. министра образования Олег Холопов доложил, что в предстоящем сезоне подвоз организуют для 6,5 тысячи детей. Задействуют 235 автобусов на 240 маршрутах. Потребность в обновлении транспорта на 2025 год закрыта: республика уже получила 20 машин, ещё 17 ожидаются осенью 2026-го.

Министр транспорта Николай Соколов сообщил, что из почти 2,9 тысячи км дорог, задействованных в перевозках, дефекты выявлены на 367,7 км. На их устранение в 2026 году выделено 80,7 миллиона рублей субсидий — этого хватит на ремонт 4,5 км в трёх районах. На региональных трассах запланирован ремонт 17 участков (102 км) на сумму 2,28 миллиарда рублей.

При этом в 12 муниципалитетах финансирование ремонта отдельных участков не предусмотрено. Требуется привести в порядок тротуары и подъезды к 182 школам и детсадам (36% от общего числа), на что нужно 517 миллинов рублей. Однако на 2026 год работы запланированы лишь на шести подъездах и двух тротуарах в трёх районах — на 26 миллионов рублей.

«Безопасность детей — в приоритете! Я думаю, вы изыщете возможность», — обратился Гольдштейн к членам правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый четвёртый работодатель в столице Коми пытается удержать на месте сотрудников, достигших пенсионного возраста.

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