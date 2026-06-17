В Сыктывкаре стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф»

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До 19 июня инспекторы ГИБДД совместно с судебными приставами и сотрудниками отдела исполнения административного законодательства проводят рейды по взысканию задолженностей с нарушителей правил дорожного движения.

В ведомстве напоминают: граждане, не оплатившие вовремя административные штрафы, рискуют понести более суровое наказание. По ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») должникам грозит штраф в двукратном размере от суммы задолженности (но не менее 1 тысячи рублей), либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Госавтоинспекция призывает водителей своевременно погашать штрафы и не нарушать ПДД.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарец потерял машину из-за вождения в нетрезвом виде. До этого он уже был судим за аналогичное преступление.