Идеи для сыктывкарцев, как отдохнуть бюджетно, не уезжая далеко

Экономичный — на даче



Главной ошибкой такого отпуска будет превратить его в субботник. Чтобы этого избежать, внедрите ритуал “ничегонеделания”. Купите готовый гамак или смастерите его сами: вкопайте опоры, натяните плотную ткань — в интернете масса инструкций. И вот вы уже качаетесь в воздухе по-настоящему расслабленным. Если на участке есть пруд — облагородьте его, поставьте рядом шезлонги. А если своего нет, отправляйтесь к любому ближайшему водоему. Шум воды отлично расслабляет. Для души сходите на луг. Сбор трав для вечерних чаев поможет расслабиться и запомнить отпуск по ароматам.



Энергичный — в окрестностях города и не только



Если статичный отдых не для вас, обратите внимание на ближайшие от города районы. Летом там часто проходят народные гуляния прямо на природе. Национальный колорит никого не оставит равнодушным. Для смелых — походы: от диких стоянок с палаткой до комфортных турбаз, где есть все удобства. А если хочется испытать себя, попробуйте сплавы на катамаранах по живописным рекам Сыктывкара и его окрестностям. Но рекомендуем выйти за рамки города и увидеть республику с другой стороны. Побывать в Национальном парке Югыд Ва, взойти на вершины гор Народная и Манарага — значит увидеть Урал и влюбиться в него.



Все и сразу — ближайший юг



Тянет поменять пейзаж? Обратите внимание на Кировскую область. Это ближайший от нас регион, южнее, где можно совместить все. Для культурного отдыха — музеи, театры и исторические места Вятки. Для души — спа и термальные центры. Для гурманов — кафе и рестораны с уникальным меню. А для любителей природы — турбазы и заповедники. Хотите открыть Вятку с новой стороны? Мы подготовили топ мест, которые сделают ваш отпуск незабываемым.