Беру шампунь от блох — и белокрылка дохнет, урожай спасён: за 5 минут никаких вредителей

Белокрылка — самый живучий вредитель теплиц. Она мгновенно привыкает к химикатам и за один сезон способна уничтожить урожай. Но есть схема, которая работает, даже когда магазинные средства бессильны.

Главное правило: не дайте ей разбежаться. Как только заметили бабочку, завесьте вход в теплицу мелкой сеткой или плотным укрывным материалом. Это локдаун для вредителя. Внутри заражённой теплицы работайте в особой одежде, снимая её на выходе. Личинки белокрылки цепляются к ткани, и вы рискуете разнести их по всему участку.

Самый неожиданный лайфхак, который собирает восторженные отзывы, — шампунь от блох для кошек или собак. Разведите его слегка водой и опрыскайте кусты. Повторите обработку строго через три дня. Именно столько нужно, чтобы из отложенных яиц вылупились новые личинки и сразу получили свою дозу. Шампунь предназначен для животных, он хорошо смывается с плодов. Но для помидоров и огурцов, которые вы планируете есть через пару дней, лучше найти другой метод: рисковать не стоит.

Если щадящие методы не сработали, действуйте на опережение. После сбора урожая не тяните: вынесите и сожгите всю ботву. Теплицу промойте из шланга напором воды. Затем используйте тяжёлую артиллерию: серные или табачные шашки. Важный момент: табачные шашки работают против белокрылки намного эффективнее серных. Сера её почти не берёт.

Главные ошибки при борьбе с белокрылкой:

Первая — обрабатывать растения только сверху. Бабочка прячется на нижней стороне листа. Если вы льете средство сверху, большая часть вредителей выживает.

Вторая — пропустить срок повторной обработки. Нужно три дня. Затянули на день-два — получите новое поколение.

Третья — не закрывать вход после обработки. Белокрылка улетит, отсидится в сорняках и вернется через неделю.

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