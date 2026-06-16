Беру шампунь от блох — и белокрылка дохнет, урожай спасён: за 5 минут никаких вредителей
- 21:01 16 июня
- Иван Скоробогатов
Белокрылка — самый живучий вредитель теплиц. Она мгновенно привыкает к химикатам и за один сезон способна уничтожить урожай. Но есть схема, которая работает, даже когда магазинные средства бессильны.
Главное правило: не дайте ей разбежаться. Как только заметили бабочку, завесьте вход в теплицу мелкой сеткой или плотным укрывным материалом. Это локдаун для вредителя. Внутри заражённой теплицы работайте в особой одежде, снимая её на выходе. Личинки белокрылки цепляются к ткани, и вы рискуете разнести их по всему участку.
Самый неожиданный лайфхак, который собирает восторженные отзывы, — шампунь от блох для кошек или собак. Разведите его слегка водой и опрыскайте кусты. Повторите обработку строго через три дня. Именно столько нужно, чтобы из отложенных яиц вылупились новые личинки и сразу получили свою дозу. Шампунь предназначен для животных, он хорошо смывается с плодов. Но для помидоров и огурцов, которые вы планируете есть через пару дней, лучше найти другой метод: рисковать не стоит.
Если щадящие методы не сработали, действуйте на опережение. После сбора урожая не тяните: вынесите и сожгите всю ботву. Теплицу промойте из шланга напором воды. Затем используйте тяжёлую артиллерию: серные или табачные шашки. Важный момент: табачные шашки работают против белокрылки намного эффективнее серных. Сера её почти не берёт.
Главные ошибки при борьбе с белокрылкой:
- Первая — обрабатывать растения только сверху. Бабочка прячется на нижней стороне листа. Если вы льете средство сверху, большая часть вредителей выживает.
- Вторая — пропустить срок повторной обработки. Нужно три дня. Затянули на день-два — получите новое поколение.
- Третья — не закрывать вход после обработки. Белокрылка улетит, отсидится в сорняках и вернется через неделю.
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