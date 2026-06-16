Житель Коми украл телефон для сына и получил год принудительных работ
- 16:30 16 июня
- Инесса Богатая
Печорский суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Он похитил смартфон из магазина, пытаясь сделать подарок сыну. Мужчину признали виновным. Об этом сообщает прокуратура Коми.
Как установлено в ходе разбирательства, в апреле 2026 года печорец, уже имевший судимость, пришёл в торговую точку, чтобы приобрести телефон для малолетнего ребёнка: старый аппарат мальчик сломал. Однако, оценив свои финансовые возможности, покупатель понял, что необходимой суммы у него нет.
Тогда он попросил продавца-консультанта показать наиболее доступный по цене сенсорный телефон, после чего положил устройство в карман и направился к выходу. Требования сотрудника магазина вернуть товар мужчина проигнорировал.
Судья, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил нарушителю наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% из заработка в пользу бюджета.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось, что дело об убийстве 1998 года в Коми раскрыли спустя 27 лет благодаря ДНК экспертизе.
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