"Теперь всегда так делаю. Знакомые говорят, что помолодела": простейший штрих в макияже, за который клиентки 50+ говорят спасибо
- 19:07 16 июня
- Иван Скоробогатов
Светоотражающие средства на нижнем веке — простой приём, который способен кардинально изменить восприятие макияжа. Но он работает только при одном условии: у вас уже проработана межресничная линия и густо прокрашены верхние ресницы. Без этого база будет выглядеть незавершённой, а сам трюк рискует создать эффект припухших, одутловатых глаз.
Суть метода в том, чтобы добавить узкую светлую полоску по нижнему веку. Это делает взгляд более открытым, свежим и визуально молодым. Особенно актуально для женщин, которые любят яркий вечерний макияж с тёмными тенями и карандашами.
Что понадобится. Лучше всего работают жидкие или кремовые самофиксирующиеся тени со светоотражающими частицами. Они не забиваются в складочки и не подчёркивают рельеф кожи. Альтернатива — светлый перламутровый карандаш или хайлайтер. Обычные прессованные тени используйте с осторожностью: они могут подчеркнуть морщинки.
Техника нанесения. Тонким слоем, почти вуально, проведите линию шириной около 3 миллиметров прямо под нижним веком. Не растушёвывайте слишком активно: важна именно аккуратная светлая полоса.
Как выбрать оттенок. Если нижнее веко уже проработано тёмными тенями, берите максимально светлый продукт: белый, бежевый или светло-золотистый. Тёмный оттенок на тёмной базе не даст нужного освежающего эффекта. Если нижнее веко чистое, берите тон чуть темнее: он и обозначит контур, и добавит лёгкого блеска.
Полезные советы, чтобы избежать ошибок:
Никогда не наносите светоотражающие средства на сухие тени, если хотите скрыть рельеф кожи. Они лягут неровно и подчеркнут каждую складочку. Сначала нанесите кремовую или жидкую основу, дайте ей схватиться, а поверх можно добавить каплю сухих матовых теней для фиксации.
Если используете такой приём соло, без теневой базы, то убедитесь, что кожа под глазами хорошо увлажнена и заматована. Иначе блеск превратится в жирный блик.
Не делайте линию слишком широкой. Больше 3-4 миллиметров — и вместо свежести получите грязный эффект. Аккуратность здесь важнее яркости.
Кому подходит этот приём. Тем, кто делает ставку на выразительные глаза, но замечает, что к вечеру макияж выглядит тяжёлым и "старит". Одна светлая линия переключает фокус с тёмных теней на открытый взгляд.
Кому стоит быть осторожнее. Если у вас есть выраженные отёки под глазами, светоотражающие частицы могут их усилить. В таком случае наносите средство только на внешнюю треть нижнего века, ближе к виску.
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