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Отдых и личностное развитие: устройте лучшее лето для своего ребенка

Совсем скоро наступают каникулы, а значит близится время организации досуга ребенка, что требует особого внимания и подготовки со стороны взрослых. Ведь лето для детей – это не только возможность повеселиться, но и шанс узнать что-то новое. Каждый родитель выбирает разный досуг для ребенка. Один отвезет свое чадо в деревню к бабушке с дедушкой, второй даст возможность ребенку остаться дома, чтобы он провел больше времени со своими сверстниками, а третий будет ответственно выбирать летний лагерь.

Отдых в лагере – не просто обычные летние каникулы, это важная ступень к взрослению ребенка. Это прекрасная возможность дать своему чаду некоторую свободу, которая поможет ему стать более независимым, самостоятельным и ответственным. Временное освобождение от родительской опеки позволяет детям развивать в себе чувство собственного "Я" и перейти на новую ступень личностного развития. В лагере у школьников будет возможность приобрести ценные навыки общения, научиться работать в команде, расширить круг друзей и знакомых.

Также родители могут взять долгожданный отпуск на лето и вместе с детьми отправиться в путешествие в другую страну или город. Познакомиться с новым местом, получить незабываемые эмоции и впечатления. И помимо культурно-развлекательной программы как следует отдохнуть всей семьей.

Еще за летний период у родителей появляется прекрасная возможность больше внимания уделить питанию и здоровью ребенка. Потому что оно должно быть полноценным, сбалансированным. Для детей раннего возраста характерна высокая потребность в витаминах и минеральных веществах. В рационе ежедневно должны присутствовать свежие фрукты, овощи и ягоды.

Поэтому "Про Город" подготовил для вас подборку компаний и магазинов, которые помогут вам организовать лучшее лето для вашего ребенка.

Как вернуть детям живое общение и драйв на все каникулы: раскрываем секрет активного отдыха в Сыктывкаре

Адреса в Сыктывкаре: улица Савина, 81.
Телефоны: 228-000, 22-65-65.
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Лето — это вечный родительский квест под названием “Чем занять ребенка”. Оставить дома с планшетом? Отправить к бабушке? Брать с собой на работу? Но хочется, чтобы ребенок в сентябре вспоминал каникулы не как “бесконечное сидение в четырех стенах”, а как приключение.

Выход есть и он работает все лето — с июня по август. В спортивном центре “Скала” открывается дневной лагерь для мальчиков и девочек с 7 до 14 лет. Каждая смена длится три недели:

  • 1 смена - с 1 июня по 19 июня
  • 2 смена - с 22 июня по 10 июля
  • 3 смена - с 13 июля по 31 июля
  • 4 смена - с 3 августа по 21 августа

Лагерь спортивный, но суть не в том, чтобы растить чемпионов. Ребята попробуют все: плавание, теннис, футбол и флорбол, пионербол и бадминтон, аэробику и, конечно, знаменитое скалолазание. Скучать не придется.

Помимо спорта — обычная лагерная жизнь: командные игры, мастер-классы, настолки и выездные экскурсии в музеи, театры и кино. А за порядком и безопасностью будут следить опытные тренеры и воспитатели. Питание три раза в день, так что голодным не уйдет никто.

Приятный бонус для постоянных клиентов: скидка 5%. А если вы решите отправить вместе родных брата или сестру — выгода составит уже 10%. Скидки не суммируются, но действуют на все смены этого лета.

Из документов нужна стандартная справка 079-У с отметками об эпидокружении, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.

Не прячьте детей в четырёх стенах. Пусть этим летом каждый их день будет наполнен радостью движения, верой в свои силы и новыми друзьями.