Отдых и личностное развитие: устройте лучшее лето для своего ребенка

Лето — это вечный родительский квест под названием “Чем занять ребенка”. Оставить дома с планшетом? Отправить к бабушке? Брать с собой на работу? Но хочется, чтобы ребенок в сентябре вспоминал каникулы не как “бесконечное сидение в четырех стенах”, а как приключение.
Выход есть и он работает все лето — с июня по август. В спортивном центре “Скала” открывается дневной лагерь для мальчиков и девочек с 7 до 14 лет. Каждая смена длится три недели:
- 1 смена - с 1 июня по 19 июня
- 2 смена - с 22 июня по 10 июля
- 3 смена - с 13 июля по 31 июля
- 4 смена - с 3 августа по 21 августа
Лагерь спортивный, но суть не в том, чтобы растить чемпионов. Ребята попробуют все: плавание, теннис, футбол и флорбол, пионербол и бадминтон, аэробику и, конечно, знаменитое скалолазание. Скучать не придется.
Помимо спорта — обычная лагерная жизнь: командные игры, мастер-классы, настолки и выездные экскурсии в музеи, театры и кино. А за порядком и безопасностью будут следить опытные тренеры и воспитатели. Питание три раза в день, так что голодным не уйдет никто.
Приятный бонус для постоянных клиентов: скидка 5%. А если вы решите отправить вместе родных брата или сестру — выгода составит уже 10%. Скидки не суммируются, но действуют на все смены этого лета.
Из документов нужна стандартная справка 079-У с отметками об эпидокружении, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка.
Не прячьте детей в четырёх стенах. Пусть этим летом каждый их день будет наполнен радостью движения, верой в свои силы и новыми друзьями.