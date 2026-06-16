В Коми на трех гектарах горит лес

автор Вячеслав Вольгин

Огонь тушат в Сосногорском районе. Ещё семь очагов удалось взять под контроль — их дальнейшее распространение предотвращено, сейчас силы заняты окончательной ликвидацией. Остаточные возгорания зафиксированы в Усть-Цилемском, Ижемском, Удорском и Вуктыльском районах, их общая площадь превышает 49 га. Данные приводит Министерство природных ресурсов и экологии Республики Коми.

С момента старта пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 35 возгораний, а выжженная территория в сумме составила 963 га.

Воздушный мониторинг проводится без сбоев. Сегодня над республикой задействовано семь бортов. Лётчики-наблюдатели следят за обстановкой с высоты и моментально передают информацию о новых угрозах.

Минприроды Коми напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения противопожарных норм, особенно в грозовой период. Для жителей подготовлена памятка с правилами безопасности на весь сезон — её рекомендуется сохранить.

При обнаружении возгорания звоните по номеру 112 или на прямую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарка похитила ювелирные украшения, подменив их на свои при получении заказа.