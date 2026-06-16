Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В "Светофоре" найдены обалденные крабовые палочки для гурманов: стоят почти копейки, а вкус как у дорогих

В "Светофоре" найдены обалденные крабовые палочки для гурманов: стоят почти копейки, а вкус как у дорогих

Нашла в "Светофоре" крабовые палочки, которые заставили пересмотреть отношение к бюджетным продуктам. Цена смешная, а вкус такой, будто взяла премиум-бренд за 300 рублей. Делюсь находкой.

Речь о палочках "Море внутри" производителя "Русское море". Упаковка 200 граммов. Цена — 89 рублей. Да, вы не ослышались. За эти деньги в обычном магазине вы купите разве что 100 граммов сомнительной перемороженной стружки.

В чём секрет? Состав оказался честным: сурими не менее 40 процентов, крахмала минимум, сахара практически нет. Структура плотная, волокнистая — при размораживании не превращается в кашу. Вкус сладковатый, без химической горечи, которой грешат дешёвые аналоги.

Для сравнения: в "Магните" похожие палочки того же бренда в упаковке 200 граммов стоят уже 149 рублей. Экономия 60 рублей на каждой пачке. Если покупать раз в неделю, за месяц набегает почти 250 рублей чистой выгоды. А разницы в качестве нет никакой.

Как проверить свежесть прямо в магазине. Посмотрите на цвет: качественные палочки должны быть белыми с одной стороны и равномерно окрашенными с другой. Серый оттенок или желтизна — признак нарушения хранения. В "Светофоре" партия была свежей, дата производства — конец мая, срок годности в порядке.

Что можно приготовить. Салат с кукурузой и рисом, закуску с авокадо или просто обжарить в кляре. Самое интересное: эти палочки не развариваются и не теряют форму даже в горячих блюдах. Идеально для крабовых котлет.

Минус один: в "Светофоре" они лежат не в холодильнике, а в обычной морозильной камере. Перед употреблением обязательно дайте им медленно оттаять в холодильнике в течение четырёх часов. Быстрая разморозка в микроволновке испортит текстуру.

Итог: если проезжаете мимо "Светофора", загляните в морозильный отдел. 200 граммов качественного сурими за 89 рублей — находка для тех, кто умеет считать деньги. Вкус не хуже, чем у палочек за 200-300 рублей. Проверено на себе и семье.

Ранее мы писали:

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+