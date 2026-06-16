В "Светофоре" найдены обалденные крабовые палочки для гурманов: стоят почти копейки, а вкус как у дорогих
- 17:00 16 июня
- Иван Скоробогатов
Нашла в "Светофоре" крабовые палочки, которые заставили пересмотреть отношение к бюджетным продуктам. Цена смешная, а вкус такой, будто взяла премиум-бренд за 300 рублей. Делюсь находкой.
Речь о палочках "Море внутри" производителя "Русское море". Упаковка 200 граммов. Цена — 89 рублей. Да, вы не ослышались. За эти деньги в обычном магазине вы купите разве что 100 граммов сомнительной перемороженной стружки.
В чём секрет? Состав оказался честным: сурими не менее 40 процентов, крахмала минимум, сахара практически нет. Структура плотная, волокнистая — при размораживании не превращается в кашу. Вкус сладковатый, без химической горечи, которой грешат дешёвые аналоги.
Для сравнения: в "Магните" похожие палочки того же бренда в упаковке 200 граммов стоят уже 149 рублей. Экономия 60 рублей на каждой пачке. Если покупать раз в неделю, за месяц набегает почти 250 рублей чистой выгоды. А разницы в качестве нет никакой.
Как проверить свежесть прямо в магазине. Посмотрите на цвет: качественные палочки должны быть белыми с одной стороны и равномерно окрашенными с другой. Серый оттенок или желтизна — признак нарушения хранения. В "Светофоре" партия была свежей, дата производства — конец мая, срок годности в порядке.
Что можно приготовить. Салат с кукурузой и рисом, закуску с авокадо или просто обжарить в кляре. Самое интересное: эти палочки не развариваются и не теряют форму даже в горячих блюдах. Идеально для крабовых котлет.
Минус один: в "Светофоре" они лежат не в холодильнике, а в обычной морозильной камере. Перед употреблением обязательно дайте им медленно оттаять в холодильнике в течение четырёх часов. Быстрая разморозка в микроволновке испортит текстуру.
Итог: если проезжаете мимо "Светофора", загляните в морозильный отдел. 200 граммов качественного сурими за 89 рублей — находка для тех, кто умеет считать деньги. Вкус не хуже, чем у палочек за 200-300 рублей. Проверено на себе и семье.
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