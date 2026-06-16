В Сыктывкаре началась масштабная кампания по уничтожению борщевика

Фото мэрии Сыктывкара

Коммунальные службы приступили к обработке зарослей химикатами и механическому покосу, чтобы не допустить распространения ядовитого растения.

Как сообщили в мэрии, специализированная подрядная организация завершает первый этап химической обработки на улицах Рябиновой, Морозова, Энгельса, Юхнина, а также на привокзальной площади. Второй, наиболее интенсивный этап опрыскивания запланирован на июль, третий, контрольный, пройдёт в августе. Всего за сезон химобработке подвергнется почти 68,5 гектаров городских земель.

Параллельно ведётся механическое уничтожение сорняка — покос. Первый этап, который стартовал в июне, практически завершён, второй намечен на вторую половину лета. За два подхода планируется выкосить более 4,5 гектаров.

Власти напоминают владельцам частных участков: борьба с борщевиком — не рекомендация, а обязанность, закреплённая законодательно. Собственникам земли рекомендуется косить растение, выкапывать корневища или использовать гербициды. Главное — не допускать цветения и созревания семян. Заросли на участке грозят административным штрафом.

«Давайте наводить порядок вместе, а не по протоколам», — призывают в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Коми поручил усилить патриотическое воспитание после того, как дети повредили инсталляцию ко Дню Победы в Сыктывкаре.