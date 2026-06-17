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Погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и руде

Погрузка на РЖД в Коми выросла на 2,9% в мае благодаря строительным грузам и рудеФото пресс-службы Северной железной дороги

Однако за пять месяцев текущего года совокупный объём отправок снизился на 8,9% и составил 5,1 млн тонн. Такие данные приводит Северная железная дорога.

Существенный прирост в мае показали строительные грузы — плюс 22,1%, до 71,8 тысячи тонн, а также цветная руда и серное сырьё — плюс 13,1%, до 432,2 тысячи тонн. Нефть и нефтепродукты прибавили 4,7%, достигнув 274,5 тысячи тонн. Снижение зафиксировано в сегменте каменного угля — минус 11,7%, лесных грузов — минус 3,4% и бумаги — минус 4,2%.

За январь–май на Северной магистрали в целом погружено около 20,9 млн тонн, что на 6,8% меньше прошлогоднего уровня. Лидируют по объёмам лесные грузы (4,7 миллиона тонн), нефть и нефтепродукты (4,5 миллиона тонн), чёрные металлы (2,5 миллиона тонн), цветная руда (1,6 миллиона тонн) и строительные материалы (1,2 миллиона тонн).

В регионах присутствия дороги наблюдается спад по углю — из-за сокращения добычи, по нефтепродуктам и удобрениям — в связи с ремонтами на производствах, а также по лесу — из-за падения спроса на внутреннем и внешнем рынках. В то же время тарифные преференции стимулировали рост погрузки чёрных металлов (+6,8%). Также увеличились отправки цветной руды (+7,2%) благодаря спросу алюминиевых заводов и химикатов (+18,9%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре началась масштабная кампания по уничтожению борщевика.

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