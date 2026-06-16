Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
- 17:03 16 июня
- Иван Скоробогатов
Хрустящие маринованные огурцы — это не покупная роскошь, а реальность вашей кухни за 30 минут активной работы. Одна литровая банка, минимум усилий и правильный рецепт дают результат, который заткнёт за пояс любой магазинный вариант.
Ингредиенты просты и доступны: 600 граммов свежих огурцов, зонтик укропа, два лавровых листа, по три-четыре листочка смородины и вишни. Маринад: две чайных ложки соли, столько же сахара и две ложки уксусной эссенции 70 процентов.
Первый и самый важный шаг — подготовка огурцов. Промойте их, срежьте кончики и обязательно замочите в холодной воде минимум на четыре часа. Это секрет хруста: вода восстанавливает упругость овощей, и они не становятся мягкими после кипятка.
Банку и крышку простерилизуйте. На дно отправьте лавровый лист, укроп и листья смородины с вишней. Затем расставьте огурцы вертикально, вплотную друг к другу. Чем плотнее, тем больше поместится и тем лучше они промаринуются.
Залейте овощи крутым кипятком, подождите две минуты и слейте воду в сотейник. Это удалит горечь и подготовит огурцы к маринаду. В ту же воду добавьте соль, сахар и уксусную эссенцию, доведите до кипения.
Важный момент: эссенцию добавляйте в воду, а не в банку. Так уксус распределится равномерно, и огурцы не получат ожога от концентрированной кислоты.
Залейте горячим маринадом огурцы в банке до самого верха. Плотно закрутите крышку, переверните банку и укутайте в плотное полотенце. В таком виде она должна остыть полностью, простояв минимум 12 часов.
Остывшие банки уберите в холодильник или прохладный погреб. Огурцы будут готовы через две недели. Но если не терпится, пробуйте через неделю. Они уже тогда хрустящие, но вкус станет насыщеннее со временем.
Главный плюс рецепта: никаких сложных манипуляций и редких ингредиентов. Всё есть в любом магазине, а результат получается стабильно отличным. Огурцы плотные, хрустящие, в меру солёные и кислые.
Минус: такой рецепт не подходит для длительного хранения при комнатной температуре. Только холод. Зато в холодильнике банка спокойно стоит до полугода.
Итог: домашние маринованные огурцы за копейки, без химии и с гарантированным хрустом. Один раз попробуете — и магазинных больше не купите.
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