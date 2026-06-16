Бабушкины хитрости: зачем хранить старые простыни и что из них сделать

Изношенная простыня — это не приговор, а ценный материал. Вместо того чтобы резать её на тряпки, дайте ткани вторую жизнь. Старый хлопок после множества стирок становится невероятно мягким и гигроскопичным. Именно такими качествами не обладает ни одна новая вещь.

Помните, как раньше? Когда простыня протиралась по центру, её разрезали, сшивали вдоль разреза, и шов оказывался посередине. Такая простыня служила ещё несколько лет. Но сегодня у нас больше идей.

Что можно сшить из старой простыни:

Кухонные полотенца. Застиранная бязь мгновенно впитывает влагу, не оставляет ворса и идеально подходит для вытирания посуды. Края обработайте на оверлоке или подшейте вручную. Двойные полотенца пригодятся для просушки вымытых тарелок.

Салфетки для стёкол. Старая простыня не оставляет разводов на зеркалах и окнах. Ни одна микрофибра не сравнится с ней по эффективности.

Наволочка за 15 минут. Самый популярный вариант апсайклинга. Вот простая схема для подушки 60x40 см: вырезаете прямоугольник длиной 108 см (40+40+20 на запах + 8 на подшивку) и шириной 64 см. Подшиваете оба края, складываете ткань лицевой стороной внутрь, отмеряете 40 см, делаете сгиб и сверху кладёте оставшиеся 20 см. Прострачиваете бока и обрабатываете края зигзагом.

Честный совет: если шьёте из нового материала, намочите его перед работой. Хлопок даёт усадку до 5%, и готовая наволочка может не налезть на подушку.

Старая простыня обречена на мусорку только в вашем воображении. На самом деле это ресурс для десятка полезных вещей. Попробуйте — и вы удивитесь, сколько функциональных предметов можно получить из того, что лежало без дела.

Ранее мы писали: