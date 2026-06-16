Бабушкины хитрости: зачем хранить старые простыни и что из них сделать
- 13:05 16 июня
- Иван Скоробогатов
Изношенная простыня — это не приговор, а ценный материал. Вместо того чтобы резать её на тряпки, дайте ткани вторую жизнь. Старый хлопок после множества стирок становится невероятно мягким и гигроскопичным. Именно такими качествами не обладает ни одна новая вещь.
Помните, как раньше? Когда простыня протиралась по центру, её разрезали, сшивали вдоль разреза, и шов оказывался посередине. Такая простыня служила ещё несколько лет. Но сегодня у нас больше идей.
Что можно сшить из старой простыни:
Кухонные полотенца. Застиранная бязь мгновенно впитывает влагу, не оставляет ворса и идеально подходит для вытирания посуды. Края обработайте на оверлоке или подшейте вручную. Двойные полотенца пригодятся для просушки вымытых тарелок.
Салфетки для стёкол. Старая простыня не оставляет разводов на зеркалах и окнах. Ни одна микрофибра не сравнится с ней по эффективности.
Наволочка за 15 минут. Самый популярный вариант апсайклинга. Вот простая схема для подушки 60x40 см: вырезаете прямоугольник длиной 108 см (40+40+20 на запах + 8 на подшивку) и шириной 64 см. Подшиваете оба края, складываете ткань лицевой стороной внутрь, отмеряете 40 см, делаете сгиб и сверху кладёте оставшиеся 20 см. Прострачиваете бока и обрабатываете края зигзагом.
Честный совет: если шьёте из нового материала, намочите его перед работой. Хлопок даёт усадку до 5%, и готовая наволочка может не налезть на подушку.
Старая простыня обречена на мусорку только в вашем воображении. На самом деле это ресурс для десятка полезных вещей. Попробуйте — и вы удивитесь, сколько функциональных предметов можно получить из того, что лежало без дела.
Ранее мы писали:
- Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- Гольдштейн поручил оснастить проекционными «зебрами» все пешеходные переходы в Коми
- Яйца выбираем только так: хитрость, которую знают лишь продавцы – 2 полезнейших лайфхака
- Наконец-то решил проблемы с нагаром и жиром на сковородах. Помог лайфхак "2 кусочка" из советского журнала
- Замешиваем 1 таблетку в шампунь: корни волос чистые по 5 дней – копеечное средство вернет объем и свежесть в летнюю жару
- "Дорогой ремонт" на даче больше не в моде: почему богатые отказываются от мрамора, позолоты и "как в Европе"
- Намазала советской мазью ствол яблони и вишни – муравьи носа не показывают: про тлю забыли
Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.