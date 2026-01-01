Цель проекта — рассказать о жителях Сыктывкара, проявивших мужество, силу духа и неравнодушие в трудных обстоятельствах. А также публично поблагодарить настоящих героев нашего города.
Это может быть прохожий или сосед — любой человек, который оказал помощь, поддержал или спас другого в сложной ситуации.
Все присланные истории будут опубликованы на странице проекта. Мы расскажем о каждом участнике на всех информационных площадках “Про Город Сыктывкар”.
А с 13 по 20 июля будет открыто народное голосование. Ваш выбор станет мощной волной поддержки и дополнительной благодарностью смельчакам!
После закрытия голосования редакция “Про Город Сыктывкар” подведет итоги. Но главное событие ждет всех номинантов впереди! Мы проведем торжественное мероприятие, куда пригласим всех народных героев. Дата проведения церемонии награждения будет объявлена дополнительно. Главный приз достанется победителю, но ни один конкурсант не уйдет без подарков и признания.
Давайте вместе создадим праздник для тех, кто не прошел мимо, оказал помощь или спас. Присылайте ваши истории и голосуйте за настоящих героев!
Наши спонсоры
Организатор:
Реклама. ИП Ламбринаки А. В. ИНН 434539837205. Erid=2W5zFJt9aZF.
Спонсоры проекта:
Реклама. ООО “Движение Коми”. ИНН 1102042361. Erid=2W5zFH7rmbP.
Реклама. ООО "ПТК "Акула" ИНН 1101163003 Erid=2W5zFJWwZah
Деловые партнеры:
Реклама. ООО Многопрофильная медицинская клиника "Форрест". ИНН 1101164092. Erid=2W5zFHUcw29.
Реклама. ИП Дружинина А. И. ИНН 110901293009. ОГРН 324110000017941. Erid=2W5zFHc2Xww.
Реклама. ИП Исламов О. Ш. ИНН 110105157833. Erid=2W5zFHMCf8V.
ФЛ Кочанова О.В. Erid=2W5zFGQLnT3
Реклама. ИП Лапин А. Ю. ИНН 110105623675 Erid=2W5zFHvqr6m
ИП Тимшин А. В. ИНН 434601062471 ОГРН 318435000039943 Erid=2W5zFJvfN6D
Как принять участие?
Заявки принимаются от благодарных друзей, родственников, коллег и знакомых, кому не безразличен подвиг или поступок героя. Чтобы номинировать конкурсанта, необходимо до 30 июня 2026 года прислать письмо на электронную почту progorod11@mail.ru.
В письме обязательно укажите:
• ваше имя; • ФИО героя, которого вы номинируете; • его контактные данные для связи.
Самое главное: расскажите историю. Почему именно этот герой достоин почетного звания? Как он помог вам, вашим близким или другим людям?
Важно! Количество участников конкурса ограничено до 15 человек.