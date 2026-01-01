Цель проекта — рассказать о жителях Сыктывкара, проявивших мужество, силу духа и неравнодушие в трудных обстоятельствах. А также публично поблагодарить настоящих героев нашего города.



Это может быть прохожий или сосед — любой человек, который оказал помощь, поддержал или спас другого в сложной ситуации.



Все присланные истории будут опубликованы на странице проекта. Мы расскажем о каждом участнике на всех информационных площадках “Про Город Сыктывкар”.



А с 13 по 20 июля будет открыто народное голосование. Ваш выбор станет мощной волной поддержки и дополнительной благодарностью смельчакам!



После закрытия голосования редакция “Про Город Сыктывкар” подведет итоги. Но главное событие ждет всех номинантов впереди! Мы проведем торжественное мероприятие, куда пригласим всех народных героев. Дата проведения церемонии награждения будет объявлена дополнительно. Главный приз достанется победителю, но ни один конкурсант не уйдет без подарков и признания.



Давайте вместе создадим праздник для тех, кто не прошел мимо, оказал помощь или спас. Присылайте ваши истории и голосуйте за настоящих героев!