Сыктывкарка похитила ювелирные украшения, подменив их на свои при получении заказа

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25-летняя горожанка предстанет перед судом за серию хитрых махинаций с товарами. Молодая женщина умудрилась похитить ювелирные украшения из интернет-магазина, подменив их на свои собственные, а также вынесла продукты из супермаркета, спрятав их в детской коляске. Общий ущерб превысил 49 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установлено в ходе следствия, в марте 2026 года фигурантка заказала через Сеть золотые браслет и кольцо с оплатой при получении. В пункте выдачи она сняла с себя собственные украшения и положила их в коробку вместо новых, после чего отказалась от выкупа. Сотрудница не заметила подлога и приняла товар обратно. По той же схеме злоумышленница похитила деревянный нательный крест с серебряным покрытием — в этом случае она заявила, что вещь не соответствует описанию, и добилась возврата. Сумма ущерба онлайн-ретейлеру составила более 46 тысяч рублей.

Кроме того, девушка обвиняется в краже продуктов из магазина на сумму свыше 3 тысяч рублей. Она сложила выбранные товары в детскую коляску, на кассе оплатила только пачку сахара и беспрепятственно покинула торговый зал.

Фигурантка полностью признала вину, принесла извинения потерпевшим и добровольно возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарец потерял машину из-за вождения в нетрезвом виде.