Сыктывкарец потерял машину из-за вождения в нетрезвом виде

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Суд столицы Коми вынес приговор 44-летнему горожанину. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства: такая мера стала обязательной в отношении тех, кто уже был судим за пьяную езду. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как установлено в ходе разбирательства, 1 февраля 2026 года сыктывкарец, имеющий непогашенную судимость по аналогичной статье, после распития алкоголя вновь отправился в путь на своём «Шевроле Нива». Его остановили инспекторы ДПС.

Фигурант вину не признал и попытался объяснить показания алкотестера использованием стоматологического спрея. Однако эта версия не нашла подтверждения ни на следствии, ни в суде.

Судья назначил нарушителю 1 год 9 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в бюджет. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами всех категорий на три года. Сам автомобиль конфискован.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в предстоящем учебном году в школы Коми придёт около 200 начинающих педагогов.