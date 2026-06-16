Каждый четвёртый работодатель в столице Коми пытается удержать на месте сотрудников, достигших пенсионного возраста

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При этом почти 40% компаний готовы брать возрастных соискателей на общих основаниях. Об этом сообщает "Суперджоб".

В опросе участвовали представители местных предприятий. Согласно полученным сведениям, 37% фирм трудоустраивают пожилых людей лишь на отдельные позиции. Каждый четвёртый респондент (24%) ответил категорическим отказом от рассмотрения данной категории претендентов.

Отрасли, столкнувшиеся с острым кадровым голодом, проявляют наибольшую гибкость по отношению к возрастным сотрудникам. В 15% организаций, открытых для приёма пенсионеров, их готовы брать на любые роли при наличии высокой квалификации и богатого опыта. Ещё 12% специалистов по подбору персонала сообщили, что принимают таких соискателей без ограничений по должностной линейке.

Самые востребованные амплуа среди нанятых пенсионеров: квалифицированные рабочие (11% от числа трудоустроенных), инженеры (10%), продавцы или менеджеры по сбыту (9%), водители (9%), врачи (8%), уборщики и охранники (по 6%). В списке также фигурируют педагоги, медсёстры, кладовщики, бухгалтеры и повара.

Удерживать штат, вышедший на заслуженный отдых, пытаются 23% нанимателей. Остальные 45% респондентов не предпринимают в этом направлении никаких действий.

Корпоративные пенсионные программы действуют в каждом пятом предприятии. Наиболее популярные формы поддержки: праздничные выплаты или презенты (12%), материальная помощь и разовое пособие при выходе на пенсию (по 10%), путёвки в санатории (7%), а также коллективные досуговые мероприятия (4%).

Корпоративные пенсионные пакеты действуют в каждой пятой компании. Самые распространённые меры поддержки: выплаты либо подарки к праздникам (12%), материальная помощь и единовременное пособие при выходе на заслуженный отдых (по 10%), санаторно-курортные путёвки (7%), а также организация досуга сотрудников (4%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре коммунальные службы проводят летние учения перед зимним сезоном.