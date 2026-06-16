Забудьте про «Каскад» и «Пикси»: вот какую стрижку стоит выбрать женщинам за 50 в июне - омолодит на 10 лет

Стрижка "Мягкий боб" захватила подиумы и салоны красоты. Но главный её триумф — среди женщин старше 50. Она вытесняет привычные "Каскад" и "Пикси", предлагая нечто лучшее: свежий вид без утомительной укладки. Разбираем, почему эта стрижка стала хитом и кому она подходит на 100 процентов.

Главный плюс — визуальное омоложение. Текстура создаёт объём, волосы выглядят гуще и здоровее. Лёгкие слои маскируют морщинки, отвлекая внимание от возрастных изменений. Удлинённая чёлка делает взгляд более открытым и скрывает складки на лбу. Выбирайте прямую, косую или асимметричную — главное, чтобы она гармонировала с овалом лица.

Седые волосы с этой стрижкой перестают быть проблемой. "Мягкий боб" превращает седину в стильную деталь. Лёгкое мелирование или тонирование добавляет благородный оттенок. Отрастающие корни маскируются мягко и естественно, без резких контрастов.

Универсальность — ещё один козырь. Повседневная укладка занимает пару минут. Достаточно фена и брашинга для объёма у корней. Для вечернего выхода добавляете лёгкие локоны или блеск для волос. Аксессуары помогут подчеркнуть индивидуальность.

Длина варьируется от подбородка до плеч. Плавные линии и мягкие переходы между слоями — визитная карточка этой стрижки. Важно, чтобы причёска гармонировала с тоном кожи и цветом глаз. Но здесь есть простые правила.

Для круглого лица выбирайте длину ниже подбородка и косую челку: это визуально вытягивает овал. Квадратное лицо смягчается многослойной текстурой и лёгкими волнами. Овальное лицо выигрывает от любой вариации "Мягкого боба" — подходит всё.

Уход минимален, но обязателен. Корректируйте форму каждые шесть-восемь недель. Используйте термозащиту при укладке. Выбирайте лёгкие текстурирующие средства: они не утяжеляют волос. Увлажняющие маски и кондиционеры сохранят здоровый блеск. Расчёска с мягкими зубчиками убережет от ломкости.

Итог: "Мягкий боб" — это инвестиция в образ, которая окупается каждый день. Вы выглядите моложе без сложных процедур и долгих часов перед зеркалом. Стрижка создана для женщин, которые ценят комфорт, но не готовы жертвовать стилем. Возраст здесь работает на вас, а не против.

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